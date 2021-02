Maat vol voor Enschedese binnenstadondernemers: "Desnoods gaan we gewoon open"

"Het is tijd dat we onze stem laten horen", zegt binnenstadondernemer Hermie Nacken van Berne. De Enschedese is één van de tachtig leden in een appgroep van ondernemers die in actie willen komen, nu het erop lijkt dat er morgen geen versoepeling van de coronamaatregelen in zit. "We moeten nog bepalen hoe die actie er uit ziet. Maar als het aan mij ligt, gaan we massaal open."

Nacken van Berne is eigenaar van Rosee Fashion & Styling in de Haverstraatpassage. “Mensen hebben geen idee van het leed achter de winkeldeuren”, zegt ze. “Zoveel ondernemers zijn in de financiële problemen geraakt.”

Eerder deze week lieten ondernemers van het Woonplein al weten dat de maat vol is. Zij schreven een brief aan de burgemeester, met daarin een voorstel om met aangepaste voorwaarden open te gaan. Nacken van Berne is bereid om verder te gaan.

In gesprek met horeca

“Morgen hebben we een gesprek met de horeca, waarin we bepalen wat we gaan doen”, zegt ze. “Als het aan mij ligt, gaan we allemaal open. Dan betalen we gezamenlijk de boete.”

De ondernemer zag haar omzet kelderen sinds de lockdown. "Heel schrijnend, maar toch, wij redden het waarschijnlijk wel. Voor veel andere binnenstadondernemers is de situatie ernstiger. Dan maakt de staatssteun weinig verschil."