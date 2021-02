Eigenaren van Zwols bedrijf waar bom ontplofte: "Het wordt allemaal nogal opgeblazen"

Grote onrust afgelopen weekend op bedrijventerrein Marslanden in Zwolle, waar bij een bedrijf aan de Telfordstraat een explosief ontplofte. Omstanders spraken over een afrekening in het drugsconflict dat de stad al geruime tijd in de greep houdt. Maar volgens de eigenaren van het bedrijf valt het allemaal reuze mee: "Het was een stuk vuurwerk. Het wordt allemaal nogal opgeblazen vinden wij. En met drugs hebben wij niets te maken."

Het explosief is voor de gevel tot ontploffing gebracht. Behalve wat roet lijkt er weinig schade te zijn. De ruitjes die gebarsten zijn, waren volgens de eigenaren al kapot toen ze er twee maanden geleden introkken. Ze zeggen zelf dat het geen aanslag is geweest. "Gewoon vuurwerk. Kinderachtige streken."

Op de vraag waarom de Explosieven Opruimingsdienst Defensie dan aanwezig was, moeten ze het antwoord schuldig blijven. "Wij hebben geen vijanden of zo. Dit is een doorgaande route naar de dijk. Dit kan iedereen gedaan hebben, misschien was het wel een kind van twaalf jaar."

Tony Montana

Voorafgaand aan de explosie was er zaterdagavond al een opstootje bij het bedrijf, zeggen getuigen. Daarbij zouden zelfs messen zijn getrokken. Volgens die getuigen heeft het allemaal te maken met de onderwereldoorlog die in Zwolle wordt gevoerd. Foto's op social media, waarop één van de bedrijfseigenaren te zien is achter een protserig bureau met de tekst 'Tony Montana' helpen niet om die geruchten te stoppen. Tony Montana is een karakter uit de film Scarface, die snel carrière maakt in de drugshandel.

De eigenaren van het bedrijf ontkennen iedere connectie met een onderwereldvete. "Drugs? Daar hebben wij niets mee te maken. Dat is bullshit. We kennen die onderwereldpersonages alleen uit de berichtgeving van de media."

Explosief onder auto

Na de ontploffing en politieonderzoek bij het bedrijf, heeft de recherche de auto van de eigenaren meegenomen. "Dat was voor onze veiligheid", zeggen de eigenaren. "Ze wilden zeker weten of er geen explosieven of zoiets onder onze auto zouden zitten." Ze zeggen dat ze de sportieve Duitse bolide weer hebben teruggekregen.

Volgens bronnen rond het onderzoek is/zijn de dader(s) gefilmd met beveiligingscamera's van het bedrijf. De eigenaren willen dat niet bevestigen. De politie is gevraagd om een reactie, maar heeft nog niet gereageerd.