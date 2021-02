SP plakt in Hengelo weer tomatenposters over het hoofd van Thierry Baudet

Met emmers lijm en een serie nieuwe posters trekt Kolner vanmiddag door Hengelo. Hoeveel SP-posters er dit weekend precies zijn overgeplakt is nog onduidelijk. "Ik ben hier echt boos over", vertelt Kolner.

Heb respect, ook al heb je een andere politieke overtuiging SP-bestuurder Rob Kolner

"Vrijwilligers hebben hier afgelopen zaterdag twintig van deze borden door de hele stad geplaatst. Wij hebben die borden aangeschaft en we hebben daar ook een vergunning voor. Als je dan een dag later borden van een ander gaat overplakken vind ik dat gewoon vandalisme. Hier zijn mensen zaterdag druk mee geweest, heb er dan ook een beetje respect voor, ook al heb je een andere politieke overtuiging."

Tekst gaat verder onder de foto

Leden van de SP plakken in Hengelo weer hun eigen SP-posters over het hoofd van Thierry Baudet (Foto: RTV Oost)

Een bord vlakbij winkelcentrum Groot Driene is aan beide kanten overgeplakt met FvD-promomateriaal. Aan de ene kant het hoofd van partijleider Thierry Baudet, aan de andere kant een sticker en een plastic tasje met het Forum-logo erop. Als Kolner in het tasje kijkt, moet hij hard lachen. "Er zit een mondkapje in, dat geloof je toch niet", zegt Kolner cynisch lachend. "Gewoon een blauw mondkapje. Terwijl die mensen van Forum toch tegen de coronamaatregelen zijn. Weet je wat, ik scheur alles eraf."

Daarna gaat de emmer lijm open en zijn binnen enkele minuten aan beide kanten van het verkiezingsbord het hoofd van Baudet en alle andere Forum-uitingen verdwenen. "Zo, alleen nog een hele mooie tomaat. Wij gaan ervoor 17 maart", zegt Kolner terwijl hij wegloopt met de emmers onder zijn arm. Op naar het volgende afgeplakte verkiezingsbord.

Reactie FvD

In een reactie laat een woordvoerster van Forum voor Democratie weten dat het overplakken van verkiezingsborden van andere partijen 'niet de manier' is waarop de partij campagne moet voeren. Dat het is misgegaan wijt ze aan het enthousiasme van de plakkers van FvD. Volgens haar is intussen alles weer koek en ei tussen de partijen. "We hebben nog aangeboden om te helpen, maar we hoorden dat het al geregeld was."