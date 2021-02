Twentse diplomaat ontmaskerde seriemoordenaar 'De Slang' en krijgt eigen Netflixserie

De psychopatische moordenaar Charles Sobhraj, zoon van een Indiase vader en Vietnamese moeder, had meerdere bijnamen. 'De Slang' bijvoorbeeld, omdat hij er telkens weer in slaagde te ontglippen.

Gewurgd met bikinitopje

Of het 'Beest van Bangkok', vanwege de barbaarse manier waarop hij zijn slachtoffers om het leven bracht: door ze te drogeren, te verdrinken, te vergiftigen, te wurgen en in een aantal gevallen vervolgens in brand te steken. Of 'The Bikini Killer', omdat hij zijn eerste slachtoffer met haar eigen bikinitopje wurgde.

'De Slang' zou twaalf moorden op zijn geweten hebben, al wordt er ernstig rekening mee gehouden dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Maar uiteindelijk werd Sobhraj een halt toegeroepen, met dank aan de onvermoeibare inspanningen van Knippenberg. Voor hem was de seriemoordenaar zo ongeveer een obsessie geworden.

Topje van de ijsberg

Herman Knippenberg was in 1976 nog maar net aangesteld als jonge diplomaat op de Nederlandse ambassade in Bangkok, toen hij werd benaderd door de doodongeruste familie van een stelletje uit Amsterdam, dat spoorloos was verdwenen. Knippenberg legde vervolgens de link met twee verkoolde lijken, die kort daarvoor als oud vuil langs de kant van de weg waren gedumpt.

De oud-diplomaat Herman Knippenberg (76) (Foto: ANP)

De lokale autoriteiten vermoedden dat het ging om Australiërs, maar Knippenberg wist dat er in het T-shirt van de vrouw 'Made in Holland' stond en legde de relatie met het vermiste Nederlandse duo. Knippenberg en enkele Belgische collega's beten zich helemaal vast in de zaak, vooral ook omdat de Thaise politie er maar weinig oog voor had. Na veel speurwerk leidde het spoor naar Sobhraj.

Bedwelmende middelen

Omdat de Thaise politie Sobhraj voor de zoveelste keer liet lopen, gingen Knippenberg en zijn collega's opnieuw op onderzoek uit en doorzochten zijn flatje. Daar ontdekten ze onder meer handboeien, bedwelmende middelen en meerdere paspoorten. En, belangrijk voor Knippenberg: persoonlijke eigendommen van de vermiste Amsterdammers.

"De afschuwelijke aanblik van die twee verminkte jonge mensen maakte dat ik de zaak niet kon laten rusten. Het was zo gruwelijk, zo zinloos. Dat mócht niet onbestraft blijven", aldus Knippenberg in een interview met dagblad De Telegraaf.

Listige truc

Nadat er in Thailand een arrestatiebevel was uitgevaardigd voor zeven moorden, wist Sobhraj in eerste instantie uit handen van justitie te blijven. Vooral ook omdat hij een ware meester was in het vermommen en het aannemen van een andere identiteit.

Het was zo gruwelijk, zo zinloos. Dat mócht niet onbestraft blijven Herman Knippenberg, in een interview met De Telegraaf

Intussen had hij de wijk genomen naar India. Daar belandde hij op een gegeven moment toch voor de rechter omdat hij zestig studenten zou hebben geprobeerd te vergiftigen. Met een listige truc wist hij het verblijf in de Indiase cel te verlengen en zo te voorkomen dat hij in Thailand zou worden berecht. Daar hing hem immers de doodstraf boven het hoofd.

Sobhraj zat uiteindelijk dusdanig lang in de Indiase cel dat de moord op het Amsterdamse cel intussen was verjaard. Vandaar dat hij nooit terecht heeft gestaan voor de dubbele moord op het Amsterdamse stel.

Geen heldenstatus

In 1997 werd Sobhraj in India weer op vrije voeten gesteld. Vervolgens maakte hij echter in 2003 de cruciale fout om naar Nepal te reizen, nota bene het enige land waar hij nog opgepakt kon worden voor zijn vroegere gruweldaden. Daar werd hij alsnog in de boeien geslagen en tot tweemaal levenslang veroordeeld.

Seriemoordenaar Sobhraj tussen Nepalese agenten in 2004 (Foto: ANP)

Nu, 45 jaar na dato, is er een Netflix-serie gemaakt over 'De Slang'. Aanvankelijk zou daarin het verhaal worden opgetekend vanuit het oogpunt van de gewetenloze moordenaar. Maar uiteindelijk werd besloten tot een andere aanpak. Vooral ook om te voorkomen dat 'De Slang' een soort heldenstatus zou krijgen. In een eerder verleden had hij namelijk zijn levensverhaal al eens voor kapitalen aan diverse media verteld.

Aandacht slachtoffers

Vandaar dat nu het verhaal wordt verteld vanuit de optiek van de Twentse diplomaat Knippenberg. De 76-jarige oud-diplomaat woont intussen al ruim twintig jaar met zijn echtgenote in Nieuw-Zeeland en geniet daar van zijn pensioen.

Ik heb meteen gezegd dat er veel aandacht moest zijn voor de slachtoffers Herman Knippenberg, in een interview met De Telegraaf

Voor de voormalig Tukker was het overigens wel een vereiste dat de nabestaanden hun goedkeuring zouden geven. "Ik heb meteen gezegd dat er veel aandacht moest zijn voor de slachtoffers. Het is vreselijk wat hen en hun nabestaanden is aangedaan", aldus Knippenberg in De Telegraaf.

De Netflix-serie is in Engeland uitgegroeid tot een grote hit. In Nederland is de serie straks te zien bij Netflix. Onduidelijk is nog wanneer die wordt uitgezonden. Vandaag is de dvd 'The Serpent' verschenen, een film over de bizarre zaak.

'Zeg nooit nooit'

Dat zijn eeuwige kwelgeest Sobhraj (76) nooit meer op vrije voeten komt? Knippenberg is er niet gerust op, zo laat hij in de krant optekenen. "Ook al heeft hij nu levenslang, ik ben er niet van overtuigd dat hij nooit meer vrijkomt. Ik hou er altijd rekening mee dat 'De Slang' er toch weer in slaagt vrij te komen. Zelfs in de gevangenis moet je hem in de gaten blijven houden. Wat Sobhraj betreft: zeg nooit nooit."