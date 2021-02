Kankerpatiënte uit Borne zet website op voor hulp aan lotgenoten

Anderhalf jaar weet ze nu dat ze eierstokkanker heeft. En dat het ongeneeslijk is. Dat was voor Angélique Koedijk uit Borne reden om de website twentetegenkanker.nl in het leven te roepen. Om lotgenoten handvaten te geven die hen gaan helpen.

"Ik ben een ras optimist", is het eerste dat de 53-jarige Borne zegt. "Dit is een strijd die ik niet kan winnen. Het is ook geen strijd. Ik denk niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Ik heb nagedacht over wat ik de afgelopen anderhalf jaar in het proces heb gemist."

'Kwaliteit van leven'

Ze is zelf ondernemer en zegt het aardig te redden als het gaat om het vinden van mogelijkheden. "Maar waar hadden instanties kunnen helpen om wellicht de kwaliteit van leven wat te verbeteren? Mij lukt het aardig, maar ik heb inmiddels, om het zo maar eens te noemen, heel wat kankervrienden en -vriendinnen gekregen die daar toch meer moeite mee hebben. Die wil ik helpen."

Volgens Koedijk heeft de ziekte bepaalde oerkrachten in haar naar boven gehaald. "Als je hoort dat je die ziekte hebt, weet je niet war er allemaal op je af gaat komen. Je zit in een rollercoaster van emoties. Je hebt handvaten nodig van instanties die jou en je gezin gaan helpen. Nogmaals, ik weet mijn weg wel aardig te vinden, maar zelfs ik heb het soms moeilijk gehad om de juiste snaren te vinden."

'Ondenkbaar en onmenselijk'

Als voorbeeld noemt ze de aanschaf van een haarwerk. "Ik kon dat aanschaffen, maar voor heel veel mensen is het lastig, want best duur, en dan boeten ze dus in op de kwaliteit van leven. Dat je je bijna schaamt dat je kanker hebt. Of dat iemand met de trein naar het ziekenhuis moet voor een zware behandeling. Ik vind dat ondenkbaar en onmenselijk."

Ze benadrukt dat ze niet de ambitie heeft om weer een inloophuis op te zetten. "Daar zijn al genoeg prachtige initiatieven van in Twente. We willen bij de patiënt en de familie er omheen vragen wat er nodig is. Directe hulp dus. En ik weet, ik ga dood, maar ik heb een hele hechte groep vrienden die vanuit hun eigen bevlogenheid in dit initiatief gestapt zijn. Zij zorgen ervoor dat het doorgaat als ik er niet meer ben."