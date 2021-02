Wat vind jij: Is het een goed idee dat ondernemers massaal open gaan?

Dat meldden bronnen aan de NOS. Een domper voor de middenstand en dus hebben tachtig binnenstadondernemers uit Enschede de handen ineen geslagen om een actie op touw te zetten.

"Het is tijd dat we onze stem laten horen", zegt ondernemer Hermie Nacken van Berne hierover. "We moeten nog bepalen hoe die actie er uit ziet. Maar als het aan mij ligt, gaan we massaal open. En dan betalen we gezamenlijk de boete."

