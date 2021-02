Henk Wijngaard moet Piet-Cees uit Hardenberg Tweede Kamer in helpen

Genoeg voorkeurstemmen, dat is voor Piet-Cees de enige mogelijkheid om toch nog een zetel in de Tweede Kamer te krijgen. Dat wil hij promoten. Daarbij wordt hij geholpen door een transportondernemer die het gezicht van de Hardenberger levensgroot aan alle kanten heeft afgebeeld op een vrachtwagen. Deze wagen rijdt dagelijks in de provincie en dat zou de nodige aandacht moeten trekken.

Lied

Daarnaast wordt hij toegezongen door niemand minder dan Henk Wijngaard. De twee zijn al jaren bevriend en werken ook samen. Wijngaard benadrukt wel dat het vooral belangrijk is dat er kandidaten uit de eigen regio op de kieslijst staan. Deze mensen vertegenwoordigen de regio en weten vaak als geen ander wat er speelt. Het lied dat hij heeft geschreven is kort en op het refrein 'Met de vlam in de pijp'.

Video

De zanger gaat niet met Piet-Cees op tournee. Hij werkt wel mee aan een promotiefilmpje dat binnenkort wordt gepubliceerd. In dat filmpje zingt Henk Wijngaard het lied dat hij ter ondersteuning van de campagne heeft geschreven. Als thema komt onder meer het toenemende verkeer op de N35 en de N36 voorbij.

Het kan...

Dat het toch kan om van een lage positie op de kieslijst toch in de Tweede Kamer te komen is vier jaar gelden al bewezen met Maurits von Martels uit Dalfsen. De veehouder en oud-wethouder van de gemeente Dalfsen stond op een vierenveertigste plek van het CDA en kwam met voorkeurstemmen toch in de Tweede Kamer. Dit kwam mede door een sterke lobby en een campagne waar Piet-Cees destijds aan meewerkte.