Justitie slaat grote slag: omvangrijke drugsorganisatie Oost-Nederland gepakt

Een grote criminele organisatie uit Oost-Nederland zit in het vangnet van justitie. Zeker acht mannen zitten al vast. Komende week worden de vier veronderstelde kopstukken aangehouden. Volgens de recherche vormen ze samen een omvangrijke drugsorganisatie. Naast labs in Groningen en het Gelderse Didam, wilden ze volgens de opsporingsdiensten ook een lab bouwen in Deventer.

Justitie maakte het voornemen om de mannen aan te houden bekend bij een rechtszitting in Zwolle. Daar diende een voorbereidende zaak tegen een Brabander die een truck vol drugsgrondstoffen zou hebben geparkeerd in Zwolle. Dat gebeurde in mei vorig jaar.

Apaan

De vrachtwagen vol grondstoffen werd gevonden in een loods aan de Faradaystraat. Naast de Brabander zouden daar ook vier Zwollenaren bij betrokken zijn. Die vier werden toen opgepakt, maar later weer vrijgelaten. Ze gelden nog wel als verdachten. De Brabander ontsprong toen de dans.

Overigens werd vandaag duidelijk dat het om de grondstof apaan ging, waarmee speed kan worden gemaakt. De 1200 kilo apaan in de laadbak bleek echter nep. De organisatie was opgelicht door de leverancier.

Criminele organisatie

De Brabander werd later wel aangehouden bij een drugslab in Groningen. De verdenking tegen hem wordt uitgebreid, omdat ook hij volgens justitie deel uit maakte van de criminele organisatie. Hij zou vooral bezig zijn geweest met transporteren van allerlei benodigdheden.

Volgens de openbaar aanklager gaat het om een omvangrijk onderzoek. Inmiddels zitten er acht mannen achter tralies, komende week komen er zeker vier bij. De groep is in het vizier van de politie gekomen, omdat de vermeende leden communiceerden via de applicatie Encrochat. Experts van het opsporingsapparaat hebben de versleutelde berichten die met die dienst kunnen worden verstuurd leesbaar gemaakt.

Speed

Zo kwam de recherche te weten dat er een speedlab zat in het Gelderse Didam. Onlangs zijn daar vier mannen voor veroordeeld. Daarnaast ontdekte de politie een drugslab in opbouw in Deventer, een lab in het Groningse Wildervank en twee opslaglocaties in Ede en Borculo. Verder werd de vrachtwagen vol (nep)grondstof op die manier gevonden.

Hoeveel geld de bende met de productie van speed heeft vediend, is nog niet duidelijk. Wel heeft justitie alvast aangekondigd de criminele winst af te pakken.