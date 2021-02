PEC Zwolle richt pijlen naast Langeler ook op Groenendijk

Op De Oosttribune is de opvolging van Stegeman ook het gesprek van de dag met Groenendijk dus als een verrassende schakel in de nieuw te vormen technische staf bij PEC Zwolle. Voor Groenendijk is een prominente rol weggelegd in het technische hart, dat moet worden aangestuurd door Art Langeler. Hoe de exacte verdeling gaat zijn en op welke termijn beide namen worden gepresenteerd, is nog ongewis. Van een overeenkomst is ook nog geen sprake.

Art Langeler was van 2010 tot en met 2013 ook trainer van Zwolle, waarmee hij promoveerde naar de eredivisie (Foto: Orange Pictures)

Eerdere periode

Langeler, die van 2010 tot 2013 ook al hoofdtrainer was in Zwolle, heeft namelijk nog één probleem; hij staat nog onder contract bij de KNVB. Het is dan ook maar zeer de vraag of hij deze week al beschikbaar is voor de club uit zijn woonplaats. In zijn eerste periode bij PEC Zwolle promoveerde Langeler met Zwolle naar de eredivisie en was hij het gezicht van de opmars na het ontslag van Jan Everse.

Twee zwaargewichten

Volgens huisanalist Jan van Staa van De Oosttribune vormen zij een goed duo dat voor rust kan zorgen bij PEC. Hij nam in de uitzending al een voorschot op de aanstelling: "Een goed koppel, twee zwaargewichten en nieuw elan is altijd goed", aldus Van Staa.

Groenendijk

Waar Langeler nog een verbintenis heeft bij de nationale voetbalbond, is Groenendijk vrij. De oud-trainer van onder meer Willem II en ADO Den Haag zat zonder werkgever, nadat hij afgelopen zomer na een paar weken aan de kant werd gezet bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.



Groenendijk en Langeler waren niet bereikbaar voor commentaar.