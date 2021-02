Ruime zege Go Ahead Eagles op Jong AZ

Go Ahead Eagles heeft maandag de achtste zege in negen duels geboekt. De ploeg van trainer Kees van Wonderen was in Wijdewormer met 3-0 te sterk voor Jong AZ.

Jong AZ was eerder dit seizoen in de Adelaarshorst nog met 1-0 te sterk voor Go Ahead en ook vanavond leek het aanvankelijk een lastige pot te worden. Beide ploegen wisten voor rust nauwelijks kansen af te dwingen.

Strafschop

Toch kwam Go Ahead Eagles na een dik half uur op voorsprong: AZ-verdediger Lathouwers vloerde Bas Kuipers op het randje van het strafschopgebied. Scheidsrechter Nick Smit oordeelde dat de overtreding binnen de zestien werd gemaakt en wees naar de stip. Aanvoerder Jeroen Veldmate faalde niet oog in oog met doelman Reus en scoorde vanaf elf meter de 0-1.

Gorter sta-in-de-weg

Na rust hing even de gelijkmaker in de lucht. Eerst was er een serieuze kans voor AZ-invaller Margaret, maar hij vond doelman Jay Gorter op zijn weg. Even later was de goalie ook een sta-in-de-weg toen Jelle Duin langs Veldmate was geglipt en de 1-1 op de schoen leek te hebben.

Snel veilig

Daarna stelde Go Ahead Eagles de overwinning snel veilig. Eerst profiteerde Giannis Botis van een slechte uittrap van doelman Reus en enkele minuten later kopte Sam Beukema raak na een vrije trap van Luuk Brouwers: 0-3. Vervolgens verzuimden Botos en invaller Sam Hendriks om de score nog verder op te schroeven. Aan de andere kant van het veld hield Gorter voor de zeventiende keer de nul door een vrije trap van Peer Koopmeiners over de lat te tikken en een listig hakballetje van Reijnders knap te keren.

Opwinding

In de slotfase was er alleen nog opwinding om de arbitrage, die halverwege een dubbele wissel van Go Ahead Eagles het spel al liet hervatten. Go Ahead Eagles had daardoor geen wisselmomenten meer over, maar mocht even later alsnog de geplande wissel doorvoeren.

Derde periode

Door de zege bij Jong AZ - de eerste in de clubgeschiedenis - blijft Go Ahead Eagles goed meedoen in de derde periode. Het heeft vijftien punten uit zes duels. In de stand van de derde periode, die gaat over negen wedstrijden, gaat De Graafschap met achttien punten aan de leiding.

Jong AZ - Go Ahead Eagles 0-3

0-1 Veldmate (32/strafschop)

0-2 Botos (57)

0-3 Beukema (60)

Arbiter: Smit

Geel: Rabillard, Veldmate

Jong AZ: Reus; Lathouwers (Bigeroglu/70), Jacobs, Velthuis, Gullit; Koopmeiners, Goudmijn, Reijnders; Aboukhlal (Margaret/23), Duin, Taabouni.

Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Botos (Eersteling/83), Eyibil (Idzes/85), Brouwers; Rabillard, Mulenga (Hendriks/73), Van Hoeven (Droste/37).

