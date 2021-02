GA Eagles heeft lesje geleerd na eerdere zeperds tegen beloften: "We kunnen terugleunen"

Al wil de captain, die trefzeker was vanaf de strafschopstip, dat ook direct nuanceren: "Het was niet zo positief als de 3-0 uitslag doet vermoeden. Zeker in de eerst helft niet. We hebben het moment van drukzetten niet goed genoeg gepakt. Op kunstgras en tegen een goed voetballende ploeg met grote talenten kom je er dan wat achteraan te lopen. Dan kan het ook zomaar anders uitpakken."

Gorter beslissend

Met name aan het begin van de tweede helft waren er een paar goede mogelijkheden voor Jong AZ. "De laatste tijd heeft Jay (Gorter, red.) niet zulke moeilijke reddingen verricht als vandaag. Hij heeft ons echt ontzettend geholpen. Dat doet hij normaal gesproken ook wel, maar op een iets andere manier: meer bij corners of afstandsschoten. Vandaag was het een paar keer echt beslissend en dat doet hij echt uitstekend", vervolgt Veldmate. "Voetballend kan het een keer minder zijn, maar je kunt altijd terugvallen op de organisatie. Dat is inmiddels wel vrij duidelijk bij ons."