Enschedese wethouder Van Houdt kijkt 'met kippenvel' terug op bedreigingen in azc-discussie

"Ik kreeg er weer kippenvel van, het doet nog steeds wat met je." Wethouder Jurgen van Houdt van Enschede keek gisteravond de documentaire Doelwit van 2Doc, waarin hij zelf vertelt over de ernstige bedreigingen die hij kreeg te verwerken in 2015. Er werd toen gezocht naar een locatie voor een asielzoekerscentrum in de stad.

"Er werd zwaar vuurwerk afgestoken bij mijn huis, er waren meer heftige dingen", blikt de wethouder terug in het Radio Oost-programma Klaar Wakker. "We moesten onder politiebegeleiding naar de kerk op zondag." In Doelwit komen verschillende wethouders aan het woord die allemaal te maken hebben gehad met ernstige bedreigingen.

'Hoort er blijkbaar bij'

Een op de drie lokale bestuurders krijg te maken met bedreigingen, in verschillende vormen. "Dit soort dingen horen er blijkbaar bij", zegt Van Houdt over de bedreigingen aan het adres van lokale bestuurders. "Maar ik vind niet dat we het moeten accepteren. Laten we vooral het gesprek erover voeren: dit is niet de manier waarop je het met elkaar zou moeten doen."

Van Houdt noemt het wrang dat zijn eigen vrijheid en dat van zijn gezin in de knel kwam, in een kwestie die ging over vluchtelingen in vrijheid laten leven door ze een plek te geven in Enschede.

"Toen docu gemaakt werd was het vijf jaar geleden dat protesten waren. Ik kreeg er weer kippenvel van toen ik gisteravond keek, het doet nog steeds wat met je. Maar kunt er wel steeds beter vanaf een afstand naar kijken. Dat is ook wat ik heb willen doen, juist het onderwerp benoemen."

Aangifte

Er wordt vaak geen aangifte gedaan door bestuurders, maar Van Houdt deed dat wel. "Dat je in de wind staat als bestuurder ben je van bewust, dat moet je kunnen accepteren. Maar er zijn grenzen. Voor mij ging het de grens over toen werk en privé door elkaar gingen lopen. Op het moment dat je gezin onder druk komt, vanwege het werk dat papa doet, dan ga je een grens over en dan vind ik dat wij als bestuurders een lijn moeten trekken."

Uiteindelijk kwam er geen azc in Enschede en viel de weerstand en daarmee de ernstige bedreigingen weg. "Ik heb het wel een plek kunnen geven, kan ook wel weer met plezier door onze prachtige stad fietsen." Hij heeft inmiddels veel reacties gekregen op de docu. "Goed dat je het benoemd, het is heftiger dan we dachten. Zelfs een docent Maatschappijleer die de documentaire wil gebruiken om met zijn klas over de democratie te praten."

Nut en waarde

Hij geniet nog steeds van zijn rol als wethouder. "Het is een mooie baan, een mooie roeping om te mogen doen. Ik hoop dat velen dit nog mogen doen, want je kunt echt van nut en waarde zijn voor de samenleving."