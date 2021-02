Onrust onder Overijsselse binnenstadondernemers: eerste protestacties aangekondigd

Het rommelt in Overijsselse binnensteden. Nu het er op lijkt dat winkeliers en horeca voorlopig dicht moeten blijven, willen ondernemers in actie komen. 'Gewoon open gaan' is een optie waar uitbaters in Enschede en Losser hardop over nadenken.

In Enschede beraden ondernemers zich vanochtend op acties. Vertegenwoordigers van de horeca, winkeliers en het Woonplein zitten om 11.00 uur om tafel om een marsroute uit te stippelen. Later vandaag wordt duidelijk wat ze precies gaan doen. "Als het aan mij ligt, gaan we massaal open", zei een van de deelnemers gisteren.

In Losser klinkt een soortgelijk geluid. Marcel de Jong, eigenaar van de Primera, wil uit protest 'gewoon' open op 3 maart. Op Facebook roept hij mede-ondernemers op om het zelfde te doen. Het bericht is inmiddels 460 keer gedeeld.



Tekst gaat verder onder Facebookpost

Al een jaar lang zie je elke dag feest bij de supermarkten en de kruitvaten in dit land. Op tv-reclame roepen ze om het... Posted by Marcel de Jong on Monday, February 22, 2021

Wat wel vast staat, is dat de markt in Haaksbergen mogen weer compleet is. Non-food marktkooplui zetten uit protest hun kraam op, afgezet met rood-witte linten. "We zetten onze kraampjes ruim op, en zullen ook geen producten verkopen", zegt organisator Peter Reudink. "We willen niet provoceren, maar aandacht voor ons probleem. Marktkooplui verdwijnen uit het zicht door de maatregelen, maar mogen niet worden vergeten."