Vijf jaar na treinongeluk Dalfsen: terugblik op een van de grootste ongelukken van Overijssel

Die dag in 2016 begint zonnig, net als vandaag. Zo'n vijftien passagiers reizen met de trein van Zwolle naar Emmen, misschien wel genietend uit het raam kijkend naar de zon die net op is. Rond 09.00 uur gaat het bij de spoorwegovergang bij het Lage Veld, net voorbij Dalfsen, echter helemaal mis: de trein botst op een hoogwerker op rupsbanden, die op dat moment het spoor oversteekt.

Enorme chaos

De trein ontspoort en belandt op z'n zijkant op het spoor en in het weiland ernaast. De hoogwerker wordt compleet vernield door de klap, de brokstukken liggen overal verspreid.

De trein is op een hoogwerker op rupsbanden gebotst, die het spoor overstak (Foto: RTV Oost)

"Ik hoorde echt het geluid van een trein op z'n kant. Je schrikt je dood, ik ben meteen die kant op gelopen", vertelt Ria van der Ham van camping Tolhuis in Dalfsen. "Het is een chaos, echt verschrikkelijk. De hoogwerker ligt in alle stukken die je maar kunt krijgen. De voorkant van de trein is volledig weggeslagen."

Een dode, zeven gewonden

De hulpdiensten rukken massaal uit: meerdere ambulances en brandweerwagens. traumahelikopters, politie; iedereen haast zich naar de plek des onheils. Al snel wordt duidelijk dat er één dodelijk slachtoffer te betreuren is: de treinmachinist, de 49-jarige Erik Breet uit Kampen, komt om het leven.

Ik moet er niet aan denken dat dit tijdens de spits was gebeurd Han Noten, toenmalig burgemeester Dalfsen

Twee passagiers worden naar het ziekenhuis gebracht om aan hun verwondingen te worden geholpen. Vijf anderen raken lichtgewond en kunnen ter plekke worden behandeld. De passagiers worden opgevangen in een woning in de buurt van het spoor.

'Afschuwelijk ongeluk'

Wonder boven wonder komt de bestuurder van de hoogwerker er zonder verwondingen vanaf: hij weet net op tijd van de machine te springen. "De man is enorm geschrokken", vertelt toenmalig burgemeester Han Noten. "Lichamelijk is hij ongedeerd, maar het is ternauwernood goed gegaan."

"Het is een afschuwelijk ongeluk", zegt Noten. "Ik hoorde sirenes en zag veel zwaailichten. Daar schrok ik van. Ik moet er niet aan denken dat dit tijdens de spits was gebeurd."

Een dode, zeven gewonden bij de ontspoorde trein in Dalfsen vijf jaar geleden (Foto: RTV Oost)

Bergen treinwrak

De chaos is zo groot, dat ProRail denkt een aantal dagen nodig te hebben om het treinwrak op te ruimen. Ook omdat de dag van het ongeluk vooral in het teken van onderzoek staat. Uiteindelijk is de klus sneller geklaard dan verwacht: aan het einde van de middag van woensdag 24 februari zijn alle rijtuigen op diepladers geladen om te worden vervoerd. Het herstellen van het spoor en de nodige veiligheidstesten nemen daarna nog een paar dagen in beslag.

In de nasleep van het ongeluk wordt de bestuurder van de hoogwerker in september 2017 veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur. De rechtbank vindt dat de 23-jarige man uit Zwolle te grote risico's heeft genomen, omdat hij onvoldoende op de hoogte was van de dienstregeling en van de snelheid van de hoogwerker waarin hij reed.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar het ongeluk. Dat leverde de volgende reconstructie op:

Volgens de rechtbank was er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid. De leidinggevende van de bestuurder van de hoogwerker had ook een rol.