Bas Worm van Waterschap Vechtstromen: "Grondwaterstand is een halve meter lager dan 50 jaar geleden"

Bas Worm van Waterschap Vechtstromen is ervan overtuigd dat we de verdroging van de natuur kunnen terugdraaien. "Als we allemaal goed met ons water omgaan, komt het goed." We hebben immers zelf de verlaging van de grondwaterstand veroorzaakt, aldus Worm.

De adviseur watersystemen was vandaag te gaast in het radioprogramma Groot Onderhoud. Hierin vertelde hij over water en het verschil tussen droogte en verdroging. "Want het zijn echt twee verschillende dingen, de vaak door elkaar gehaald worden."

Verdroging

Voorheen was er teveel water in Nederland. "We waren voornamelijk bezig met het snel afvoeren van water. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we door ruilverkaveling en het aanleggen van diepe sloten en kanalen ervoor gezorgd dat het water snel werd afgevoerd", legt Worm uit. "Zo konden boeren vroeg in het jaar met hun machines het land op en kon de productie van voedsel vroeger in het jaar gestart worden."

Door alles wat wij als mens hebben gedaan - zoals kanalisering, drainage in de grond en verstening - is de grondwaterstand flink gedaald. In de zomer met een halve meter en in de winter met zo'n 30 centimeter. "Boerenland en steden hadden daar geen last van, want die konden door gemalen en sluizen zelf reguleren waar het water vast werd gehouden en waar het werd afgevoerd. Maar de natuur kan dat natuurlijk niet zelf bepalen. En daardoor is de natuur op veel plekken verdroogd."

Droogte

Dat is dus verdroging, maar wat is dan droogte? "Droogte wordt niet veroorzaakt door het afvoeren van water, maar door de klimaatverandering. De temperatuur stijgt. Er zijn nu drie jaren van droogte geweest, en dat bovenop de verdroging levert extra watertekort op."

Oplossen

Toch is Worm ervan overtuigd dat we de verdroging kunnen terugdraaien. "Als we allemaal goed met ons water omgaan, komt het goed. Je kunt stenen in je tuin vervangen door groen, water opvangen in een vijver of in een regenton en het niet direct laten wegstromen in het riool. Ook boeren kunnen door hun drainagebuizen in de grond aan te sluiten op een regulatiesysteem water langer vast houden op hun eigen grond."

De klimaatverandering aanpassen is ingewikkelder. "Daarvan denk ik dat we moeten accepteren dat we langere periodes van droogte hebben en hele heftige buien krijgen."

Bas Worm is ook dierecoloog en heeft een passie voor herten en reeën. Hij is bezig met het schrijven van een kinderboek over de avonturen van een edelhert. U kunt het radioprogramma Groot Onderhoud hier terugluisteren.