ANWB boos op provincie, 'onbruikbare' fietsroutes door weggehaalde bordjes

De ANWB is boos op de provincie Overijssel, omdat die afgelopen week routebordjes van het landelijk fietsroutenetwerk heeft weggehaald. Daardoor vallen gaten in landelijke, recreatieve fietsroutes en is de populaire Saksenroute, die door Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland gaat, onbruikbaar geworden, aldus de belangenorganisatie. De ANWB roept Overijssel op om de bordjes zo snel mogelijk terug te plaatsen.

Overijssel wil volgens de ANWB alleen nog fietsroutes in de eigen provincie ondersteunen. Grensoverschrijdende voorzieningen voor recreatieve fietsers, zoals bordjes waarmee fietsers de Saksenroute kunnen volgen, worden daarom opgeheven. De provincie benadeelt daarmee de fietsers die, zodra ze de Overijsselse provinciegrens passeren, ineens de routebordjes kwijt zijn, vindt de ANWB.

Andere provincies die een route onderhouden die ook door Overijssel voert, zijn ook de dupe, meent de ANWB. Volgens hen is Overijssel de enige provincie die niet meer meewerkt aan het landelijke routenetwerk. En dat is gek, met name in de huidige tijd. "Het is een tijd waarin fietsen enorm piekt", aldus een woordvoerder van de ANWB.

Reactie provincie Overijssel

Volgens de provincie is al jaren bekend dat Overijssel zou stoppen met het onderhouden van de routes. "Alleen maar routes bewegwijzeren met bordjes om lange afstanden door Nederland te fietsen zijn niet meer voldoende", vindt Overijssel.

Het is geen ingeslapen zooitje Woordvoerder ANWB

Het is volgens de provincie niet duidelijk wie met deze routes bediend worden. "De routes zouden kwalitatief en toeristisch verbeterd worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De strategie van het platform lijkt eerder gericht op het behouden van het bestaande aantal fietskilometers dan op het moderniseren van een verouderd systeem."

De ANWB begrijpt die reactie niet zo goed. "De provincie doet alsof het een ingeslapen zooitje is, maar dat is natuurlijk niet zo. Wij willen graag met ze in gesprek op zoek naar een oplossing, maar zij halen eenzijdig die bordjes weg."

Groene bordjes

De ANWB vormt samen met de Fietsersbond en de Wielersportbond NTFU de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze stichting beheert bijna 4000 kilometer aan langeafstandfietsroutes door heel Nederland.

De bekende groene bordjes zijn door heel Nederland te vinden. Fietsers kunnen op 8900 knooppunten kiezen welke route ze volgen. Maar dus niet meer in Overijssel en dat is tegen het zere been van de ANWB.