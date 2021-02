Excelsior'31 verlengt ook met verdediger Pim ten Have

Pim ten Have speelt ook komend seizoen bij Excelsior'31. Hij is de 22e speler die de club uit Rijssen nu heeft vastliggen voor de nieuwe jaargang.

Ten Have kwam in 2018 van PEC Zwolle naar Excelsior en werd dat jaar kampioen in de hoofdklasse. In verband met zijn studie in Groningen vertrok hij naar Harkemase Boys, maar keerde een jaar later weer terug.

Wat meer tijd nodig

"Vanwege mijn studie en wat andere ambities in Groningen, had ik wat meer tijd nodig om te bekijken of het voetballen bij Excelsior’31 ook volgend seizoen is te combineren. Ik vind het mooi dat de Technische Commissie mij deze tijd heeft gegeven. Ik voel mij thuis bij de club en ben blij dat ik ook komend seizoen het shirt van Excelsior’31 kan en mag dragen", aldus Ten Have op de website van de club.

Selectie

Eerder legde Excelsior Niek Davina, Lars Nijeboer, Hakan Sandikci, Emilio Solino Overmars, Jasper Groothuis, Frank Gerritsen Mulkes, Lucas van Beek, Jasper Veltkamp, Anthony van Zaltbommel, Hielke Penterman, Stijn Beverdam, Hakim Ezafzafi, Dérian Reinders, Givan Werkhoven, Sander Thomas, Vincent Schmidt, Michel Gerritsen Mulkes, Desney Bruinink, Mirko Zwiers en Niels Leemhuis al langer vast en Siebe Schets is de eerste nieuwkomer. Hij komt over van GOES.