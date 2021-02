Bieden op eerste terrasplek en andere initiatieven op Raalter veiling: "Steuntje voor ondernemers"

Op een van de digitale kavels, een high wine-arrangement bij Lemonade in Raalte, is al binnen het kwartier honderddertig euro geboden. Hennie Zomer van de Raalter ondernemersvereniging is blij met deze vliegende start. "Een mooi begin, zeker omdat de biedingen al zo snel binnenkomen. Fantastisch!"

Oorbellen schieten

De actie is bedoeld om de ondernemers te helpen die het juist in de huidige periode moeilijk hebben. "Het is voor ondernemers die de deuren niet of nauwelijks open hebben. Die hebben een kavel kunnen aanbieden op de kavel." Op de website zijn producten, diensten en services te vinden. "Het is heel divers. Van de eerste terrastafel tot een theatervoorstelling. En van oorbellen laten schieten tot familiefeestjes."

Hennie Zomer van de Raalter ondernemersvereniging (Foto: RTV Oost)

Quint Hageman van Lemonade aarzelde niet toen het aanbod om mee te doen aan de veiling voorbijkwam. "Het is toch een manier om weer zichtbaar te blijven. Het is ook iets positiefs in deze tijd." Een streefbedrag heeft hij nog niet in gedachten. "Hoe hoger, hoe beter." Het eetcafé kan voorlopig nog niet open, maar Hageman blijft positief. "We hebben nog genoeg te doen, wij komen deze periode wel door."

'Hoogste prijs'

De ondernemersvereniging heeft geen streefbedrag aan de veiling gekoppeld. Zomer: "We hebben met alle ondernemersverenigingen in Raalte, tien in totaal, onze schouders eronder gezet om dit mogelijk te maken. We gunnen het alle ondernemers dat ze er de hoogste prijs voor ontvangen."

Quinten Hageman (Lemonade) (Foto: RTV Oost)

Bieden op de diverse kavels kan nog tot en met vrijdagavond op de website: www.gemeenteraalte.allerallereerste.nl.