Rijschoolhouder na persconferentie Rutte: "Yess! Voet op het gas en daar gaan we weer"

Vanmorgen bij het opstaan lachte de dag hem meer toe dan anders de laatste maanden. Jan van Veen geniet van het vooruitzicht om volgende week weer in de auto te stappen en zijn leerlingen klaar te stomen voor het rijbewijs.

De opluchting is groot, omdat het water hem net als bij veel andere ondernemers intussen aan de lippen staat. "Geen bedrijf kan dit lang volhouden omdat niemand erop is voorbereid om zo lang dicht te zijn."

Rare spanning en intense opluchting

Er is toch weer die rare spanning voelbaar, vlak voor en tijdens de persconferentie van Rutte. Jan en zijn vrouw Siska zitten dicht naast elkaar op de bank en hopen dat er iets meer duidelijkheid komt voor de sector waarin zij het brood verdienen.

Jan en Siska Van Veen kijken de persconferentie van Rutte, op moment dat nog niet duidelijk is dat rijscholen op 3 maart weer aan het werk mogen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

"Het gaat veel over kappers de laatste dagen, maar de rijscholen worden niet genoemd. Zo zijn er nog meer branches die lijden." Siska heeft haar werk als scheidingsmediator weliswaar kunnen voortzetten, maar in het bedrijf van Jan zitten de investeringen en dus ook de doorlopende kosten. Ook zij ziet graag dat haar man weer aan het werk kan.

"Omdat we vooraf niet wisten hoe lang deze lockdown zou gaan duren, heb ik uiteindelijk al die weken de verzekering en wegenbelasting van de auto's door laten lopen. In de eerste lockdown wisten we vooraf meer waar we aan toe waren, toen heb ik de auto's ook geschorst. Dat had me in deze huidige periode zomaar 1.500 euro bespaard."

Geëmotioneerd

In een reportage op Radio Oost blijkt dat rijschoolhouder Van Veen geëmotioneerd raakt als Rutte de rijscholen noemt in een opsomming van beroepen die van het slot af mogen.

Nu Rutte de rijscholen bij naam heeft genoemd is de onzekerheid weg. "Ik moet niet klagen, er zijn collega's die wel personeel hebben en er al een ton van het gespaarde pensioen door gejaagd hebben. Want het gaat hard als je de verantwoordelijkheid hebt over meerdere huishoudens."

Van 3 tot 15 maart maar wat voor perspectief heb je dan? Jan van Veen - rijschoolhouder uit Steenwijkerwold

'Als het zwaard van Damocles'

Van Veen heeft wel moeite met het vooruitzicht dat door de minister-president werd gesteld. Op 15 maart wordt de situatie weer bekeken en als het moet, dan volgen opnieuw maatregelen. "Als ik hoor dat we van 3 tot 15 maart in ieder geval open kunnen, dan hangt wel nog steeds dat zwaard van Damocles boven je hoofd. Wat voor perspectief heb je dan?"

De rijschoolhouder vraagt zich af waar hij blij mee moet zijn. "Ik heb twee weken zekerheid en daarna kan het maar zo zijn dat de boel weer op slot gaat."

Rijschoolhouder Jan van Veen en zijn vrouw Siska kijken naar de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Zin om er klaar voor te zijn

Net als alle dagen staat Jan vanmorgen vroeg naast het bed. Op de planning staat een klusje dat pre-corona meermaals per week moest gebeuren. Maar deze keer kijkt hij er echt naar uit, Van Veen gaat zijn auto's wassen.

"Van buiten glimmend en van binnen weer goed schoon, ontsmettingsmiddel en andere voorraden aanvullen. Het duurt nog even, maar ik heb zin om er klaar voor te zijn." Glunderend pakt hij z'n sleutels van de eettafel voor een ritje naar de wasstraat.