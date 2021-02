Provincie: "ANWB maakt conflict over verwijderde fietsbordjes in Overijssel veel te groot"

Wat is er aan de hand?

De ANWB is boos op de provincie Overijssel. Reden: de provincie besloot eenzijdig routebordjes te laten verwijderen waarop landelijke fietsroutes worden aangegeven. Daardoor raken fietsers die bijvoorbeeld vanuit Drenthe de Saksenroute fietsen in Overijssel de weg kwijt. De ANWB, met de Fietsersbond en de Wielersportbond NTFU verenigd in de Stichting Landelijk Fietsplatform, vindt dat geen goed idee en riep vanmorgen op de bordjes zo snel mogelijk terug te plaatsen.

Mij is verzekerd dat die routes nog prima gefietst kunnen worden Roy de Witte, gedeputeerde provincie Overijssel

Dat gebeurt nu in Twente, fijn toch?

Daar is de ANWB ongetwijfeld blij mee, maar zelf heeft de organisatie er niks mee te maken, meldt een woordvoerder. De ANWB heeft nergens opdracht voor gegeven.

Fietsbordjes die eerder waren verwijderd, worden teruggeplaatst. (Foto: RTV Oost)

Hoe zit het dan wel?

Een woordvoerder van de Stichting Landelijk Fietsplatform weet wel wat er aan de hand is. Hij legt uit dat het landelijke fietsnetwerk wordt beheerd door allerlei lokale partijen. In Twente is dat Routenetwerken Twente. "Zij hebben eerder die bordjes weggehaald", aldus de woordvoerder.

Maar Routenetwerken Twente heeft een contract met de Stichting Landelijk Fietsplatform. En niet met de provincie Overijssel. Omdat ze geen contractbreuk willen plegen, is volgens de woordvoerder besloten de bordjes dan maar weer terug te plaatsen.

Ik zeg niet dat de ANWB ouderwets is Gedeputeerde Roy de Witte, provincie Overijssel

Wat vindt de provincie daarvan?

De provincie vindt dat het conflict nogal wordt opgeblazen. Het valt allemaal nogal mee met die verwijderde bordjes, stelt de provincie. "Er zijn netto twee bordjes verwijderd", aldus gedeputeerde Roy de Witte.

Hij benadrukt daarnaast dat de landelijke routes gewoon gefietst kunnen worden. "Op knooppunten blijven de bordjes hangen."

Maar toch zijn bordjes teruggeplaatst, waarom dan?

"Ik heb met Routenetwerken Twente gesproken en daar werd mij verzekerd dat die routes nog prima gefietst konden worden", zegt de gedeputeerde. "Ik heb wel gevraagd om daar waar mogelijk de bordjes overeind te houden, zodat we het verwijt dat we krijgen van de ANWB niet groter maken dan het is."

Fietsroute LF 14, waar bordjes waren verwijderd. Die zijn nu weer teruggeplaatst. (Foto: Bianca Lucas)

Wat schort er volgens de provincie aan de aanpak van de ANWB?

Gedeputeerde De Witte: "Wij willen veel meer inzetten op de iconenroutes, dat een aantal routes die al een tijd niet worden gebruikt, worden verwijderd of verbeterd. Dat is niet gedaan."

"Daarnaast zie je door de digitalisering dat er veel meer gebruik gemaakt wordt van apps. We zijn op zoek naar innovatieve concepten die passen bij het Vechtdal, die passen bij de Hanzesteden, die passen bij de Saksenroute."

Is de ANWB ouderwets?

"Ik zeg niet dat ze ouderwets zijn", zegt De Witte stellig, maar 'vraag en aanbod kunnen wel beter bij elkaar worden gebracht'. "Daar hebben we ook al sinds 2016 veel tijd en geld in geïnvesteerd. 'Ouderwets' is niet het goede woord."

"Wij verschillen daarin van mening. Als ze willen dat we de factuur betalen, moet daar ook het product geleverd worden dat daarbij hoort."

De recreatieve fietser zal niet verdwalen?

Dat gaat zeker niet gebeuren, weet de gedeputeerde. "We zijn rijk bedeeld met allerlei routes en LF14 (De Saksenroute, red.) is daarin gewoon te fietsen."