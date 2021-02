Hartverwarmende actie Steenwijkerland: 400 versierde harten verspreid, meeste gevonden

De hartverwarmende actie is een initiatief van Chunfang Zeng (25) uit Leeuwarden. De student aan de Hogere Hotelschool van NHL Stenden kwam op het idee doordat zowel hij als een vriend een dierbare moeten missen.

"Mijn oma woont in Wenzhou, China. Helaas kan ik niet naar haar toe in deze tijd. De oma van een vriend woont in een verzorgingstehuis in Steenwijkerland. Ook hij mist haar en wil graag naar haar toe, maar dat durft hij niet." Dat inspireerde Chunfang om een activiteit voor de ouderen te bedenken. "Ouderen worden hard geraakt door de huidige pandemie."

Liefde verspreiden

Zeng kwam op het idee van harten maken en deze ophangen op Valentijnsdag, want: "Het is beter liefde te verspreiden, dan angst." Hij werkte het plan uit en klopte aan bij 'I Love Steenwijkerland'. De organisatie achter 'I Love Giethoorn' en andere bekende ‘I Love…’ titels.

Angelique van ’t Riet, één van de oprichters, was meteen enthousiast. "We kregen er een lach van op ons gezicht. Dit soort mooie initiatieven, dat heeft de wereld nodig! Wij hielpen Chunfang met een klankbord en publiciteit." Verder regelde Zeng alles zelf, met financiële steun vanuit het platform 'Ik ben geweldig' van de Nationale Jeugdraad en het VSB Vonds.

Dit soort mooie initiatieven, dat heeft de wereld nodig! Angelique van 't Riet, I Love Steenwijkerland

Zo begon het een aantal weken voor Valentijn te lopen. "Vooral qua logistiek was het even lastig'', vertelt Zeng. ''Verder verliep alles super. Ik ben echt verrast door alle lieve reacties, iedereen die hielp en mee wilde doen."

Bewoners uit verzorgingstehuizen hebben de 400 harten beschilderd (Foto: Chunfang Zeng)

Verschillende verzorgingstehuizen uit Steenwijkerland sloten zich aan, waaronder Thuiszorg Zorggroep Oude en Nieuwe Land uit Giethoorn, Zorggroep Noorderboog en De Meenthehof uit Steenwijk, De Zaaier uit Blokzijl, Nieuw Clarenberg te Vollenhove en Herbergier Steenwijkerwold. Hier werd fanatiek geknutseld aan de harten.

Gouden harten

De opbrengst: ruim 400 gekleurde exemplaren. Die werden kriskras door de gemeente opgehangen. Van 't Riet: ''Via onze facebookpagina en website stromen de reacties en foto's nog steeds binnen. Alleen maar positieve geluiden, geweldig om te lezen. Inmiddels zijn de meeste harten denk ik wel gevonden.''

Initiatiefnemer Chunfang Zeng met de vinders van een gouden hart (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Om de zoektocht wat spannender te maken, hingen er op geheime locaties drie gouden harten. Johan de Dood uit Giethoorn vond er eentje in de vogelkijkhut bij het plekje Nederland, waar hij als rietsnijder werkt. Samen met vrouw Yfke en zoontje Joey nam hij vandaag een taart in ontvangst. ''Het initiatief is fantastisch. Het is iets positiefs, iets luchtigs.''



Zeng had dit succes niet verwacht. ''Ik hoop zo iedereen een momentje van plezier te hebben gegeven.'' De vinders van de andere twee gouden harten kunnen zich melden bij de organisatie, ook zij krijgen nog een beloning.