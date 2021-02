Geen bewijs voor steekpartij in Haaksbergen, 25-jarige verdachte vrijgesproken

De rechtbank in Almelo heeft een 25-jarige man, die volgens justitie de dader was van een steekpartij in een woning aan de Dr. Schaepmanstraat in Haaksbergen, vrijgesproken. Volgens de rechtbank is er geen bewijs dat de verdachte de 26-jarige bewoner in zijn rug stak.

Het incident vond plaats in december 2017. Wat er precies is gebeurd, werd twee weken geleden tijdens de rechtszaak niet duidelijk. Dát er iets is voorgevallen, staat wel vast. Agenten troffen bloedsporen in de woning aan. Het slachtoffer was op dat moment al weg, hij ging op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis.

Een tweede verdachte, een 27-jarige man uit Enschede, die volgens de officier van justitie het slachtoffer met een drankfles op het hoofd zou hebben geslagen, is ook vrijgesproken.

De 25-jarige ontkende tijdens zijn strafzaak al dat hij de dader was; de 27-jarige was niet bij de zaak aanwezig. De officier van justitie had anderhalf jaar cel tegen beide mannen geëist.