Aantal nieuwe coronabesmettingen in Overijssel afgelopen week licht gestegen

Het coronarisiconiveau in de regio IJsselland is nog steeds 'zorgelijk'. (Foto: Coronadashboard Rijksoverheid)

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Overijssel is de afgelopen week licht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Waar het aantal nieuwe besmettingen in Twente is gedaald, steeg het aantal besmettingen in de Veiligheidsregio IJsselland.

Vorige week woensdag werd het coronarisiconiveau in de Veiligheidsregio IJsselland bijgesteld van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk'. Bijna een week later is er sprake van een stijging van het aantal nieuwe besmettingen in de veiligheidsregio. Vorige week werden 515 nieuwe besmettingen gemeld in een week tijd, vandaag staat dat aantal in een week tijd op 638. De veiligheidsregio houdt vooralsnog wel het risiconiveau 'zorgelijk'.

Hoe werkt de meting?

Het weekoverzicht van het RIVM registreert het aantal coronagevallen tussen afgelopen dinsdag tien uur 's ochtends en tien uur vanmorgen. De cijfers in Overijssel blijven dus redelijk stabiel nadat ze de afgelopen weken gestaag daalden.

In Twente is sprake van een positiever beeld. Daar daalde het aantal nieuwe coronapatiënten in een week tijd met bijna honderd, van 915 naar 824.

De gemeente die de afgelopen week het minste aantal besmettingen registreerde, is Dinkelland. Daar daalde het aantal besmettingen afgelopen week van 36 naar 12.

Op de kaart

Wil jij weten hoeveel nieuwe coronapatiënten er afgelopen week bij zijn gekomen in jouw gemeente, kijk dan op onderstaande kaart.