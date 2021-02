Ondernemers willen open, 'begrip lost het probleem niet op'

Eén van hen is Erwin Nieboer van eetcafé De Zaak in Denekamp. Hij heeft een lied opgenomen, samen met zijn personeel.

Hij is startend ondernemer en als zovelen ten einde raad. Op de melodie van Bella Ciao klinkt 'Wij gaan open, wij gaan open'. De idee is om 3 maart open te gaan, wat er ook gebeurt.

''Niet meer vol te houden'

Edward van Dijk uit Dedemsvaart heeft 65 kledingwinkels, 350 man personeel aan het werk. "Dit is niet meer vol te houden", zegt hij. "Ik krijg van alle kanten begrip, maar begrip lost het probleem niet op. De winkels moeten gewoon weer open. Dat moet en kan veilig, dat hebben we al bewezen."

Als hij als eenling in een winkel zou staan, dan wist Van Dijk het wel. "Dan was ik honderd procent zeker op 3 maart opengegaan. Maar ik sta zelf niet in de winkel. Ik wil het de dames niet aandoen dat ze met de zaak open gaan en de politie over de vloer krijgen. Maar ik snap het helemaal."

'Langer nagedacht'

Nathalie de Lange is eigenaresse van damesmodezaak ‘Tutola’ en herenkledingzaak ‘Kerels’ in het centrum van Vollenhove. Begin vorig jaar verhuisde ze haar modezaken naar een pand aan de overkant van het Voorpoortplein.

Ze blikt terug op vorig jaar. "Op 13 en 14 maart gingen we open, op 16 maart was de persconferentie van Rutte met de slechte berichten. Als ik dit allemaal geweten had, ja dan had ik nog wel langer nagedacht over de verhuizing natuurlijk."

Schrijnende verhalen

Van collega’s hoort De Lange, die veel contacten heeft binnen de branche, schrijnende verhalen. "Eigenaren die hun eigen huis moeten verkopen om de zaak draaiende te houden, om toch personeel te kunnen blijven betalen. Ik heb daar deze week om gehuild, om al die verhalen. Ondernemers slapen niet meer."

Ze vindt daarom dat het echt tijd is in actie te komen. "Ik hoop dat ook andere ondernemers zich uitspreken. Zij zijn van nature stoer, klagen nooit. Maar het is 5 voor 12! Plaats bijvoorbeeld filmpjes op Facebook met je verhaal. Dat zie je nu steeds vaker. Veel mensen hebben geen idee wat er achter de voordeur van winkels gebeurt! Daar moet verandering in komen. We moeten open, het kan zo niet langer."

Veilig weer open, dat is prima mogelijk volgens de eigenaresse. "Dat click en collect is een doekje voor het bloeden. Laat ons opengaan. Ik heb een winkel van vierhonderd vierkante meter en volgens de cijfers valt besmetting in winkels mee."