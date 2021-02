Rutte over versoepelingen: "We doen iets heel spannends"

"We zijn op weg naar betere tijden en stapsgewijze opening van de samenleving. Dat perspectief is er", zei Rutte. "Maar nu zitten we nog in een lastige fase."

Hij erkent dat de samenleving het moeilijker krijgt. "Hoe langer het duurt, hoe zwaarder het valt. Voor sommige groepen in het bijzonder. We zijn het aardig zat aan het worden."

Versoepelingen

Volgende week mogen de meeste contactberoepen weer aan de slag. Dat geldt voor bijvoorbeeld kappers, pedicures en rij-instructeurs. Alleen sekswerkers mogen nog niet aan de slag.

Rutte noemt de versoepelingen:

Ook gaan vanaf 1 maart de middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs deels open. Leerlingen op middelbare scholen kunnen zeker één dag per week naar school, leerlingen in het mbo maximaal één dag per week.

Verder mogen niet-essentiële winkels klanten op afspraak ontvangen. Dat gaat op 3 maart in. Onder Overijsselse ondernemers heerst onrust. Ze zeggen dat ze het hoofd niet meer boven water kunnen houden tijdens de lockdown. 'Gewoon open gaan' is een optie waar horeca-uitbaters in Enschede en Losser hardop over nadenken.

Risico nemen

Rutte zei dat de versoepelingen spannend zijn. "We zijn in deze fase bereid meer risico te nemen." Hij hoopt dat het voor een positieve maatschappelijke impact zorgt.

"We doen hiermee iets heel spannends. Verruiming is in deze fase niet gratis. We zullen er alles aan doen om het onderwijs niet te sluiten." Volgens Rutte liggen verzwaringen op de loer als de cijfers toch weer omhoog gaan.

Avondklok

De avondklok wordt nog niet opgeheven. Die blijft tot 15 maart 's morgens van kracht. Dat is de eerste dag dat mensen kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Een week eerder, op 8 maart, wordt duidelijk of de avondklok wordt verlengd. Dan is er ook een nieuwe persconferentie.

Derde golf

De versoepelingen komen op het moment dat volgens het RIVM de 'derde golf' in aantocht is. "We zitten in een stijgende trend. Dat zien we in alle leeftijdsgroepen en alle regio's. We zien in de modellen dat we richting de derde golf gaan", zei Aura Timen, hoofd Infectiebestrijding van het RIVM tegen de NOS.

Ook Rutte zei dat de derde golf in aantocht is. "Volgens deskundigen is die onvermijdelijk."

Sporten

Ook mogen jongeren tot 27 jaar weer sporten in teamverband. Dat is nu nog tot 18 jaar. Vanaf 3 maart zijn buitensporten in groepsverband weer mogelijk. Competities zijn nog verboden. "Zeker nu het voorjaar zich aandient, denken wij dat het belangrijk is voor deze groep."

Sportscholen blijven gesloten.