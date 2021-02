Ruime meerderheid van leden voetbalverenigingen OVC’21 en OZC stemt voor fusie

“Er valt nog heel veel werk te doen, maar we weten nu dat we er met z’n allen voor willen gaan”, vertelt fusiebegeleider Jan Smit. De oud-voorzitter van Heracles Almelo denkt dat de leden de juiste keuze hebben gemaakt. “Ik ben ervan overtuigd dat we over drie of vier jaar beseffen dat dit een goede beslissing was.”

Formaliteiten

Nu de leden van beide verenigingen hebben ingestemd met de fusie kan men de volgende stap maken. Na enkele formaliteiten die moeten worden ondernomen door de voorzitters, kunnen de werkgroepen verder werken aan de eenwording van de clubs. "Er moeten nog wat knopen doorgehakt worden en dat zal ook zeker gaan gebeuren", zegt Smit.

‘De jeugd is de grote winnaar’

"Ik denk dat vanavond de jeugd van Ommen de grote winnaar is", zegt OVC’21-voorzitter Gerard Habers. "Ik ben zelf van de generatie die er misschien wat meer moeite mee heeft. Maar ik heb al eerder gezegd dat wij niet over ons graf mogen regeren. Deze stap is goed voor de jeugd."

OZC-voorzitter Bertus Heuver roept de leden van beide verenigingen op om de schouders 'onder de nieuwe vereniging te zetten'. "Bij de volgende stappen die we willen zetten, zijn we iedereen keihard nodig."