Kapper Huub blij dat hij weer mag, maar hij heeft een dag te vroeg volgeboekt

Bij kapper Huub in Tubbergen ging deze week de vlag uit. Steeds meer lekte uit dat de kapper weer aan het werk mogen volgende week. Toen premier Rutte het tijdens de persconferentie had over woensdag 3 maart schrok de kapper zich wild; hij had dinsdag 2 maart al helemaal volgeboekt.

"De hele planning is gebaseerd op 2 maart beginnen", zegt een ontstelde kapper. "Vanaf zondag hoorden we dat het vanaf 2 maart weer zo mogen, dus we zijn direct alles gaan plannen. Tussendoor hebben we nog gecontroleerd op allerlei site, maar het was overal 2 maart. Nu is het dus 3 mart, dat komt wel even binnen."

Even de wethouder bellen

In een dorp als Tubbergen kan het dat een ondernemer even een wethouder belt om wat dingen te regelen. "Ik heb gevraagd dinsdag niet te streng te handhaven. We staan echt met de rug tegen de muur. Natuurlijk zegt ze dat niet, maar ze begreep het wel en zal het bij andere instanties onder de aandacht brengen."

Medewerkers van de salon waren vanavond al druk bezig met proberen gemaakte afspraken voor dinsdag 2 maart te verzetten. "Ik zie het verschil echt niet. Woensdagmorgen acht uur of dinsdagmorgen acht uur. Dat maakt voor het virus echt niet uit. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel meer kappers ervan uitgingen dat ze op 2 maart mochten beginnen. Dit is best wel even vervelend."