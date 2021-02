Heracles en Orlando City bezegelen transfer Van der Water

Silvester van der Water verruilt Heracles Almelo definitief voor Orlando City. De transfer van de aanvaller was al nagenoeg rond, maar staat nu ook zwart op wit. Van der Water heeft een contract voor drie seizoenen getekend in de Verenigde Staten.

“Ik heb veel geleerd bij deze club”, zegt Van der Water over zijn tijd in Almelo. “Zowel fysiek als mentaal ben ik sterker geworden. Ik ben dan ook blij dat Heracles Almelo mij de kans heeft geboden me hier verder te ontwikkelen.”

Bewust afgewacht

Van der Water stak nooit onder stoelen of banken dat hij graag naar Orlando wilde, toch kwam de transfer pas tot stand na de drukke maand januari. “Die periode hebben we bewust afgewacht, gezien het aantal wedstrijden en het belang daarvan", zegt technisch directeur Tim Gilissen.

Vertrek opvangen

"Bovendien begint de Amerikaanse competitie in april en start hun voorbereiding deze periode. Ook omdat we denken het vertrek op te kunnen vangen binnen de huidige selectie, is dit een logisch moment voor de transfer", aldus Gilissen.

Transfersoap ten einde

Daarmee komt er een definitief einde aan de maandenlange transfersoap rondom Van der Water, die zelfs weigerde te spelen voor de Almeloërs. Uiteindelijk zag Van der Water in dat werkweigering hem niet verder hielp en bood hij op de officiële kanalen zijn excuses aan, waarna hij in genade werd aangenomen.

Van der Water speelde ruim 2,5 jaar bij Heracles Almelo, nadat hij in de zomer van 2018 overkwam van Almere City. Sinds zijn debuut tegen ADO Den Haag op 18 augustus van dat jaar kwam hij in 59 officiële wedstrijden in actie. Daarin scoorde Van der Water dertien keer en gaf hij acht assists.