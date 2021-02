Marktkooplui in Haaksbergen demonstreren: "Wat moeten wij?"

"Je zit zenuwachtig te luisteren op de bank, maar we werden opnieuw niet genoemd." De kleine versoepelingen die het kabinet gisteravond aankondigde, gingen aan de markt voorbij. Daarom komen Benno Nobbenhuis en zijn collega's die non-foodproducten verkopen op de markt in Haaksbergen in actie.

Ze hebben hun kraam vanochtend opgezet en hun producten uitgestald. Het enige verschil met normaal? Ze hebben er rood-witte linten omheen gespannen, want verkopen mogen ze hun waar niet.

Nobbenhuis, die onder meer onderbroeken verkoopt, baalt van de onzekerheid. "Wat moeten wij? Moet ik weken thuis blijven zitten? Ik heb twee jonge kinderen, een vrouw die in de zaak werkt. Wij moeten het hier van hebben."

Klanten niet bereiken

Met de demonstratie, de gemeente heeft een vergunning afgegeven, hopen ze dat er ook aan hen wordt gedacht. Monique Barink, die schoenen verkoopt, staat op diverse plekken in de regio op de markt. "De klanten in Haaksbergen bereik ik wel, want ik kom hier zelf vandaan. Maar in andere plaatsen bereik ik mijn klanten niet."

We zijn een groot warenhuis, laat ons dat dan zijn Marktkoopman Peter Reudink

Voor Peter Reudink, verkoper van telefoonaccessoires, stonden de afgelopen weken in het teken van het bezorgen aan huis. "Je wilt toch je klanten houden. Maar we moeten terug naar de markt en snel. we kunnen namelijk op een zeer verantwoorde manier op de markt staan. De markt is goed georganiseerd, hier en in de rest van het land."

'Samen goede afspraken'

Volgens Nobbenhuis en zijn collega's moet er op de markt geen onderscheid gemaakt worden tussen food en non-food, omdat er in de buitenlucht verkocht wordt. "Wij zijn een groot warenhuis, laat ons dat dan zijn", zegt Nobbenhuis.

Bang dat zijn collega-marktkooplui stiekem toch wat producten verkopen terwijl het niet mag, is hij niet. "We hebben hier samen goede afspraken over gemaakt. We willen hier uitkomen."