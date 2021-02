Zaak-Lotte: broers langer vast, vader op vrije voeten maar blijft verdachte

De 43-jarige vader en zijn twee minderjarige zonen van 15 en 17 jaar zitten vast omdat ze worden verdacht van moord dan wel dood door schuld. Als dat niet kan worden bewezen, verwijt het Openbaar Ministerie de vader en zijn zonen het zoek maken van het lichaam van Lotte.

Op de plek waar het lichaam van Lotte werd teruggevonden, is een gedenkteken voor haar opgericht. (Foto: RTV Oost)

Vanmiddag bleek dat de verdenking tegen de vader toch minder ernstig is. Hij wordt op korte termijn op vrije voeten gesteld. Wel blijft hij verdachte. Het OM wil echter niet ingaan op de vraag wat de verdenking inhoudt.

Van de beide broers is het voorarrest vanmiddag met nog eens dertig dagen verlengd. De beide minderjarigen verblijven momenteel in een jeugdinrichting.

'Iemand in het water'

Het lichaam van Lotte werd vorige maand aangetroffen in een sloot aan de rand van het Almelose industriepark Het Wendelgoor. Het was een van de drie verdachten, die via 112 de politie alarmeerde dat er 'iemand in het water' lag. De vader en zijn oudste zoon werden dezelfde avond nog aangehouden, de jongste zoon de volgende dag.

Na uitvoerig forensisch onderzoek en sectie kwam het rechercheteam Bateleur 21 vervolgens tot de conclusie dat het meisje door een misdrijf om het leven is gekomen.

Doodsoorzaak onduidelijk

Ondanks uitvoerig onderzoek is de doodsoorzaak van Lotte intussen nog altijd onduidelijk. Het Openbaar Ministerie doet hier verder geen mededelingen over. Ook wil justitie niets kwijt over de vermoedelijke toedracht van het misdrijf.

Tekst gaat verder onder foto

Een beveiligingscamera van een bedrijfspand vlakbij de plek waar het lichaam van Lotte is gevonden (Foto: RTV Oost)

Bewakingsbeelden

Voor het onderzoek heeft het rechercheteam de beschikking over zeer bruikbare videobeelden, afkomstig van beveiligingscamera's van meerdere bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein. Aan de hand van deze beelden kan het rechercheteam onder meer een gedetailleerde tijdlijn maken van die fatale middag.

Volgens bronnen rond het onderzoek zouden echter met name de beelden van een aangrenzend bedrijf van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek. Deze beelden zijn nu nog van matige kwaliteit, maar geprobeerd wordt om ze digitaal te verbeteren.

Getuigen

Na een oproep van het rechercheteam - onder meer via een speciale wagen met een matrixbord - hebben zich meerdere getuigen gemeld. In totaal gaat het om negen personen, die mogelijk meer kunnen vertellen over de zondagmiddag waarop Lotte werd gevonden.

Met name een automobilist, die zijn blauwe Mercedes rond het tijdstip van het misdrijf in de buurt parkeerde, wordt gezien als een mogelijk belangrijke getuige.

De advocaten Hans Speijdel, Rob Oude Breuil en Hans Onland laten weten dat ze in dit stadium niet willen reageren.