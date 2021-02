Bewusteloos geslagen portier Niels: "Elke morgen word ik eraan herinnerd"

Er was een ruzie gaande op het parkeerterrein en Boomkamp sprong ertussen. Eigenlijk zoals altijd, want de lange beveiliger is voor niemand bang. Alleen dit keer kan hij zich er niks meer van herinneren.

"Ik weet nog dat ik die kant opliep, maar daarna moet ik het doen met wat anderen mij vertellen."

Boomkamp raakt flink gewond: "Mijn neus lag open, ik kon mijn vinger in mijn neus doen en die kwam er aan de bovenkant weer uit. Via mijn lip kon ik ook een vinger in mijn neus steken."

Niels Boomkamp vlak nadat hij geslagen is (Foto: Niels Boomkamp)

"Elke dag zie ik mezelf in de spiegel en dan zie ik de littekens. Dat is wel lastig." In het ziekenhuis wordt Boomkamp opgelapt.

Mijn dochter was jarig en ik kon niet fatsoenlijk op de foto, dat doet mij nog steeds pijn Niels Boomkamp

Een paar dagen later wordt zijn dochtertje 1. "En ik kon niet fatsoenlijk met haar op de foto. Ik kon niks, moest eigenlijk alleen maar liggen. Dat doet mij nog steeds pijn."

Vrijspraak

De man die wordt verdacht van de mishandeling van Boomkamp werd deze week vrijgesproken. Er is te weinig bewijs dat Abdel K. Boomkamp bewusteloos heeft geslagen, oordeelde de politierechter. Tegen de verdachte was een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist. Volgens de politierechter lopen de verklaringen van getuigen teveel uiteen.

Boomkamp snapt het deels. "De rechter moet op basis van papieren een oordeel vellen. Er zijn geen camerabeelden, dat maakt het lastig. Maar ik baal wel, volgens een collega van mij was het 120 procent zeker de verdachte die mij tegen de grond geslagen heeft."