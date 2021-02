Supportersverenigingen doen beroep op FC Twente-fans: "Kost ruim twee miljoen euro"

Ondanks alle onzekerheden hebben ruim 19.000 fans hun jaarkaart van FC Twente vorig jaar verlengd. Een deel zonder een eventuele tegemoetkoming, een deel door tegemoetkoming door middel van een Vestekaart, waarmee voor 100 euro besteed kan worden in de horecagelegenheden van De Grolsch Veste, en een deel door tegemoetkoming door middel van korting op de seizoenkaart voor 2021/2022.

Fors bedrag

Mochten die laatste twee groepen vasthouden aan hun compensatie, dan kost dat FC Twente dus een fortuin. "Een fors bedrag, hetgeen betekent dat de club fors terug moet in de begroting en de doelstellingen moet bijschaven. Niemand had vooraf kunnen bedenken dat de lockdown periode zo lang zou duren en dat we dit hele seizoen niet naar het stadion zouden kunnen. Dit betekent dat de terugbetalingsplicht van FC Twente vele malen hoger is dan iedereen had verwacht", schrijven de supportersverenigingen in een gezamenlijke brief.

Bittere noodzaak

Volgens hen zijn er steeds meer geluiden dat de fans vanwege de gewijzigde omstandigheden af willen zien van de tegemoetkoming. Het lijkt dan ook bittere noodzaak voor FC Twente, dat in tegenstelling tot veel andere clubs in Nederland eigenaar is van haar eigen thuishaven.

"Als Twente, verenigt! en supportersverenigingen vinden we dit een geweldig signaal en we willen dit ondersteunen door eenieder te vragen de tegemoetkoming te heroverwegen. Natuurlijk beseffen we ook dat de situatie voor iedereen anders is, zeker in deze bijzondere tijd. Het is geen verplichting en iedereen is vrij in het bepalen van zijn of haar keuze."