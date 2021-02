KNVB schrapt competities amateurvoetbal: "Het was wachten op de bevestiging"

Een verrassing is het niet, maar de KNVB heeft zojuist bekendgemaakt dat de seniorencompetities in de categorie A (eerste elftallen tweede divisie tot en met vijfde klasse) niet worden hervat.

Bij derdedivisionist Excelsior'31 kijkt men er dan ook niet raar vanop. "Dit was al wel duidelijk, ja. Het was alleen nog even wachten op de bevestiging", zegt Harald Eertink, voorzitter van Excelsior'31. De eerste elftallen hadden begin maart de training moeten hervatten, waarna op zaterdag 10 april de bal weer móést rollen 'voor het echie'. "Maar dat zit er dus niet meer in."

Doordat de maatregelen van het kabinet zijn verlengd tot en met 16 maart, vervalt de optie om de competities te hervatten en de eerste seizoenshelft uit te spelen. "Wij vinden dit het beste besluit", vult Bert Beun aan, voorzitter van HHC Hardenberg.

Glimlachje

Bij derdedivisionist HSC'21 uit Haaksbergen kan er ondanks de donkere periode toch nog een glimlachje vanaf. "Voor ons eerste elftal is nu dus duidelijk dat de competitie niet zal worden hervat. Enige positieve daaraan is dat we ons in ieder geval weer hebben gehandhaafd op divisieniveau", reageert technisch directeur Peter Visser met een kwinkslag.

Versoepelde maatregelen

Gisteren werd bekend dat de maatregelen vanaf 3 maart wat worden versoepeld. De leeftijdsgrens voor buitensport in teamverband wordt opgerekt tot 27 jaar. "Dat is een belangrijke, maar kleine stap. Alleen met een half elftal kunnen we niet voetballen. Voor de jongvolwassenen is het natuurlijk wel fantastisch nieuws", vervolgt Eertink.

Regio Cup

Kleinschalige regionale competities lijken nog de enige reddingsboei voor het amateurvoetbal. Ook Excelsior'31 hoopt vurig op de Regio Cup. "Dat zou al heel mooi zijn en volgens mij is het ook de laatste optie", aldus Eertink. Het is wachten tot het kabinet dit toelaat. Begin maart start de KNVB met een inventarisatie onder alle teams in de categorie A over mogelijke deelname aan de KNVB Regio Cup.

Geen promotie en degradatie

Doordat de competities in de categorie A senioren niet kunnen worden hervat, zal er geen promotie en degradatie plaatsvinden. De indeling voor het seizoen 2021/’22 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020/’21.

Hervatting jeugd?

De jeugd uitkomend in de categorie A en de competities tot en met onder 23 kunnen hoop blijven houden op hervatting van de competities. De uiterste startdatum van de onder 23-competities staan gepland voor het speelweekend van 10 en 11 april, die van de jeugdcompetities 17 en 18 april.

Omdat het grootste deel van deze teams op dit moment al zonder beperkingen kan trainen, geldt voor hen een kortere voorbereidingsperiode (2-3 weken). Alle jeugdteams (inclusief O19) moeten in dat geval vanaf 24 maart zonder beperkingen kunnen trainen, de onder 23-teams vanaf 17 maart.