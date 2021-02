Onderzoek: 'Overijssel degelijk en sympathiek, maar ook saai'

Uit het onderzoek kwam naar voren dat, door de coronacrisis, Amsterdam niet langer de populairste stad is. De hoofdstad is voorbij gestreefd door Utrecht en Maastricht. In de top van de ranglijst zijn geen Overijsselse steden te vinden. Zwolle is terug te vinden op plek veertien.

De natuur is mooi en het is er fijn fietsen, maar je moet wel je eigen boterhammetjes meenemen Onderzoeker Hendrik Beerda over Overijssel

'Vlak'

Volgens Beerda is er niet heel veel aan de hand met Overijssel, maar "het is allemaal een beetje vlak. Mensen hebben het idee dat er weinig te doen is. De natuur is mooi en het is er fijn fietsen, maar je moet wel je eigen boterhammetjes meenemen. Ook winkelen, recreëren en qua cultuur is het mager volgens de gemiddelde Nederlander", stelt Beerda.

In het onderzoek, uitgevoerd onder 77.500 mensen, plaatsen niet-inwoners van Overijssel de provincie op de negende plaats. Inwoners zelf zetten Overijssel op zes. "Dat is al beter, maar ook bij de inwoners hebben ze het al snel over degelijk, goedig en weinig zelfverzekerd. Overijssel is introvert en weinig zelfverzekerd, al vinden mensen het er rustig en prettig wonen", vertelt Beerda.

Hengelo en Almelo, daar krijgen mensen geen warm gevoel bij Onderzoeker Hendrik Beerda over Overijssel

Zwolle populairste stad

Uit het onderzoek blijkt verder dat Zwolle de absolute koploper is qua populariteit. "Ook Deventer doet het prima. Dat past in het beeld dat minder grote historische steden het goed doen in coronatijd. Steden als Hengelo en Almelo daarentegen zakken echt weg. Mensen denken dat het er stil en saai is. Daar krijgen ze geen warm gevoel bij."

Wil Overijssel in de toekomst beter scoren, dan moeten de faciliteiten voor cultuur en recreatie verbeterd worden. "Wees ook aanwezig en doe dingen die voor mensen meer aansprekend zijn."