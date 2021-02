Stegeman 'snapt' ontslag bij PEC: "Maar het is wel enorm klote en doet veel pijn"

"Het is enorm klote en het doet veel pijn", steekt Stegeman van wal. "Ik kreeg een appje van Mike (Willems, red.) of ik even op kantoor wilde komen. Toen kon ik me even voorbereiden op wat zou gaan komen, want zo'n appje had hij nog nooit gestuurd."

Geen verrassing

Dat wat kwam was geen verrassing voor de oefenmeester van PEC. "De mededeling kwam gelijk. Daarna hebben we rustig met elkaar gepraat over afgelopen periode. Het was een heel rustig gesprek. Ik heb niets tegen Mike of Adriaan, alleen zij maken deze beslissing in het belang van de club. Dat is hun goed recht en ik heb er ook begrip voor. Want de enige die je wat kunt verwijten als je bent ontslagen, is jezelf", vervolgt hij.

"Ik snap het gedeeltelijk, maar ben het er niet mee eens. Ik had het gevoel dat ik het nog prima af zou kunnen maken. De interne druk was alleen best wel groot en dan is de trainer slachtofferen het meest eenvoudige."

Onrust

De druk op Stegeman was enorm. Het leeuwendeel van de fans zag hem liever al maanden eerder vertrekken. "Als je niet wint wordt het onrustig binnen de club. Je hebt altijd een aantal wedstrijden dat je móét winnen in een jaar. Emmen-uit was zo'n wedstrijd die je niet mag verliezen. Maar ik snap enorm goed in welke wereld ik leef en ga dan ook niet lopen kniezen. Ik vind alleen niet dat het structureel slecht is geweest", stelt hij.

Hoe hij zich echt voelt, houdt Stegeman het liefst voor zichzelf. "Er schiet op dit moment zoveel voorbij. Ik moet dingen voor mezelf op papier gaan zetten. De dagen vliegen voorbij. Ik heb heel veel hartverwarmende reacties gehad uit de voetballerij. Dat zegt volgens mij ook wel wat. Dus daar houd ik me aan vast."

Opluchting

Of zijn ontslag een opluchting is? "Op dit moment overheerst gewoon de teleurstelling, want ik had het heel graag willen afmaken. Als je trainer bent vliegt de tijd voorbij en dan is het soms wel even goed jezelf te resetten. Al voelt het op dit moment nog niet als een opluchting. Gefrustreerd ben ik niet. Ik probeer het een plekje te geven en het te verwerken. Daarna wil ik weer op zoek naar een andere uitdaging."

Rust

Maar eerst gaat de voet dus even van het gaspedaal. Stegeman wil vooral rusten. "Ik vermaak me wel. Misschien ga ik wel even bij andere clubs kijken, om inspiratie op te doen, de kop leeg te maken en te kijken hoe het daar gaat. En mijn gezin heeft ook wel wat aandacht verdiend", besluit hij.