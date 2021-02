Voedselbanken in Overijssel verwachten fors meer klanten: "Het wordt heel spannend"

De voedselbanken in Twente en Salland schalen de komende maanden hun capaciteit op, omdat ze flink meer klanten verwachten. De eerste tekenen zijn er volgens de voedselbanken al. "Sinds een aantal weken zien we dat de vraag echt toeneemt", zegt de Voedselbank Almelo.

Als de steunpakketten straks aflopen, dreigen meer bedrijven failliet te gaan. Meer mensen komen dan in aanmerking voor de voedselbank, zo is de verwachting van de keten. "Dat scenario is er simpelweg vanuit de gedachtegang: als het werkelijk waarheid wordt, dan ben je te laat als je dan nog moet uitbreiden", zegt Hennie Ganseman, voorzitter van de Voedselbank Almelo. "Als er straks meer vraag is naar voedselpakketten, dan moet je ervoor zorgen dat het klaarstaat."

De Almelose voedselbank breidt haar capaciteit daarom de komende maanden flink uit. "We gaan van tweehonderd naar driehonderd gezinnen. Vrij vertaald betekent dat: van 450 naar zo'n zeshonderd monden die we wekelijks van een pakket voorzien", aldus Ganseman. "Het wordt best wel een grote uitdaging."

WW loopt af

Ook in Hengelo denkt dat voedselbank dat de vraag de komende tijd groter wordt. "We zitten nu bijna een jaar in corona. Na 1 maart verloopt de WW voor veel mensen, waardoor ze het financieel steeds moeilijker krijgen", zegt Han Eulderink woordvoerder van de Voedselbank Midden-Twente. "We zitten nu op driehonderd gezinnen, maar we verwachten er zo'n honderd bij de komende tijd."

In het westen van het land is de stijgende vraag volgens Eulderink al zichtbaar. "Maar hier in Overijssel is de drempel voor mensen toch vaak wat hoger om naar de voedselbank te stappen. Er heerst vaak nog een gevoel van schaamte."

Volgens de voedselbank Enschede-Haaksbergen wordt het een spannende tijd. ""Heel veel bedrijven worden nu nog overeind gehouden door alle steunmaatregelen. Na de zomer, als die steun wordt afgebouwd, dan verwachten wij dat er forse klappen gaan vallen", zegt voorzitter Ruud Gardenbroek.

Honderden extra pakketten

Rond de zomer willen de voedselbanken in Twente en Salland hun capaciteit hebben verhoogd tot zo'n honderdvijftig procent. Dat betekent concreet dat bij elke locatie tientallen tot honderden extra voedselpakketten klaarstaan, voor gezinnen die bij de voedselbank moeten aankloppen.

De eerste tekenen zijn er al, ziet Ganseman van de voedselbank Almelo. "Afgelopen week zijn er vijf nieuwe aanmeldingen bijgekomen. Zet dat eens af tegen een periode van een half jaar."