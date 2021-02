Het is pas februari en nu al een 'wespenexplosie' bij appartementencomplex in Enschede

Een jaar of veertig loopt Jonker al wel mee in dit vak, maar nog nooit zag hij een nest van deze omvang in februari. "Dat maakt wel duidelijk dat er iets aan de hand is met ons klimaat." Normaal gesproken begint de bouw van een nest in april of mei en piekt de overlast van wespen in augustus. "Dan gaan wespen op zoek naar glucose om het nest nog een boost te geven", legt Jonker uit.

Maar wat hij vandaag in Enschede zag, verbaasde zelfs de ervaren ongediertebestrijder. "Het is heel uitzonderlijk. Die wespen bij dat nest zijn ook heel actief", beschrijft Jonker.

Hoe het komt dat wespen nu al overlast veroorzaken kan Jonker niet zo goed verklaren. Hoewel het al een paar dagen mooi weer is, is dat zeker niet de reden. Want zo snel kan een nest niet worden opgebouwd. "Dit is al anderhalve maand aan de gang", vermoedt Jonker.

Had de strenge vorst van een paar weken geleden dan geen roet in het eten moeten gooien? "Daarover zijn de meningen verdeeld", zegt Jonker. Ook hij weet dat regelmatig wordt beweerd dat strenge vorst slecht is voor ongedierte. "Maar dan moet het vaak wel weken achter elkaar heel streng vriezen. En wat je ziet is dat een wespenkoningin toch zo geborgen zit in de spouwmuur waar ook warmte van binnenshuis komt, dat een koningin kan overleven."

Wat voor Jonker wel vaststaat, is dat het wespennest in Enschede duidelijk maakt dat er iets niet goed gaat met het klimaat in Nederland. En het zou ook een voorbode kunnen zijn van meer ellende de rest van het jaar. "Het kan heel extreem gaan worden", voorspelt Jonker. "Wat wij nu in Enschede zien, is wel een voorteken voor de rest van het jaar."