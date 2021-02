Geboortegolf aan lammetjes bij schaapskudde op de Lemelerberg

Schaapsherder Anita Wichers is in haar nopjes. Vooral omdat de geboortes tot nu toe zo goed verlopen. Van de ruim honderd lammetjes die al geboren zijn, hebben het er tot nu toe drie niet overleefd. Dat is volgens de schaapsherder aan de lage kant. "We mogen onze handen dichtknijpen. We zijn echt in de hoera-stemming", zegt Anita.

Zoals gepland

De geboortegolf lijkt wat vroeg, maar gaat geheel volgens planning. Acht rammen hebben de schapen namelijk in september gedekt en dus zijn ze rond deze tijd uitgerekend. Dat heeft niks met het lenteachtige weer te maken. "Vorige week was het nog steenkoud, het was hier 15 graden onder nul. Maar als het tijd is, dan komen de lammeren wel. Ze blijven echt niet langer zitten."

Volgens herder Anita hadden de rammen in september de tijd van hun leven, maar ze konden niet bij de kudde blijven. Ze zijn allemaal verkocht, onder meer om te voorkomen dat ze later ook hun eigen lammeren zouden dekken. "De heren gaan altijd na het dekseizoen weer weg."

Ruim 300 schapen

De kudde op de Lemelerberg bestaat nu uit 185 Veluwse Heideschapen. Daar komen deze week dus nog zeker 150 lammetjes bij, het exacte aantal is nog niet te zeggen. Dat hangt er vanaf hoeveel schapen een tweeling zullen krijgen. Vorig jaar kreeg een schaap van deze kudde zelfs een vierling.

Zo'n anderhalve maand blijven de lammetjes binnen bij hun moeders. Begin april gaan ze voor het eerst de heide op. Dat is volgens Anita Wichers altijd een mooi tafereel om te zien. De schappen en hun lammeren zijn dan heel blij.