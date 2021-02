Effect vaccinaties zichtbaar bij ziekenhuis MST: minder uitval van zorgpersoneel

Ondanks de positieve effecten van het vaccineren, kampt MST nog steeds met een hoog ziekteverzuim. "Wie eenmaal covid heeft doorgemaakt, herstelt soms moeizaam en traag. En ook andere factoren spelen een rol", aldus Den Boon.

Vanwege de hoge uitval draait het ziekenhuis niet volop. "De normale behandelingen hebben we weer opgepakt, maar we passen de programma's aan op de hoeveelheid mensen die we beschikbaar hebben en daardoor kunnen we nog niet op honderd procent draaien. We kunnen we nog geen uitgestelde operaties uit de eerste twee pieken inhalen. Die wachtlijst wordt op dit moment niet kleiner."

Stabiel beeld

Het aantal coronapatiënten in het Enschedese ziekenhuis laat al een aantal weken een redelijk stabiel beeld zien. "Over een wat langere termijn bekeken liggen er tussen de 10 en 15 covid-patiënten op de IC en tussen de 20 en 25 patiënten in de kliniek. Op het moment dat de besmettingen weer oplopen en ook de druk op het ziekenhuizen toeneemt, dan kunnen we afschalen en de zorg weer bieden aan covid-patiënten."

In januari werden de eerste zorgmedewerkers gevaccinceerd. (Foto: RTV Oost)

Vier versoepelingen

Het kabinet voert vanaf volgende week vier versoepelingen door om mensen wat meer lucht te geven. De versoepelingen gelden vooral voor jongeren en jongvolwassenen. De teugels laten vieren terwijl het aantal besmettingen niet afneemt en besmettelijkere varianten als de Britse oprukken, lijkt onlogisch. MST-bestuurder Den Boon houdt er rekening mee dat het aantal opnames zal oplopen, maar zegt dat het moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren met deze versoepelingen.

Besmettelijkheid virus

"Onder gelijkblijvende omstandigheden leiden versoepelingen tot meer besmettingen en tot potentieel meer ziekenhuisopnames. Het aantal besmettingen is afhankelijk van een aantal factoren. Een daarvan is de besmettelijkheid van het virus. Er zijn verschillende varianten in omloop met verschillende besmettelijkheid. De verwachting is dat de Britse variant dominant wordt boven de andere varianten. Aan de andere kant zie je dat de stijging van het aantal besmettingen minder hoog wordt bij mooi weer en de mate waarin mensen zijn gevaccineerd of reeds een coronabesmetting hebben doorgemaakt, dus of ze antistoffen hebben."

Derde golf

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had het gisteren voor het eerst over een derde golf van coronabesmettingen. "Omdat het grootste gedeelte van de bevolking nog niet gevaccineerd is, is het van groot belang om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen en deze derde golf zo laag mogelijk te houden", schrijft het RIVM. "Deze derde golf had al veel hoger kunnen zijn. De strenge maatregelen hebben de verspreiding van het virus flink afgeremd."

De vrees bij virologen en het kabinet is dat de derde golf leidt tot een forse toename van het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Volgens Den Boon wordt hier rekening mee gehouden. "Dan heb je het over de situatie dat covid alle zorgcapaciteit inneemt. We zijn in de regio plannen aan het maken en in de ziekenhuizen ook."

Code Zwart

Dit worst case scenario wordt aangeduid als code zwart. Den Boon: "We moeten allemaal hopen dat dit scenario geen werkelijkheid wordt. Als het toch zover komt, dan kijken we niet alleen naar de zorg in het ziekenhuis, maar naar de zorg in de hele regio. Bij code zwart is iedereen gelijk. Als ziekenhuis gaan dan prioriteren: welke mensen maken de meeste kans om te profiteren van de zorg die we geven. Mensen bij wie dit perspectief minder is, die zullen andere zorg krijgen of in het uiterste geval alleen aandacht en verzorging."

Bij code zwart krijgen coronapatiënten geen voorrang meer. In het Enschedese ziekenhuis zou code zwart gelden als alle IC-bedden (tussen de 40 en de 50) bezet zijn en als er meer dan vijftig coronapatiënten in de kliniek liggen en er nog maar twee operatiekamers voor de acute zorg open kunnen. "Wij denken meer in de bezetting van capaciteit dan aan precieze besmettingsaantallen onder de bevolking. We zitten er nu gelukkig heel ver vanaf."