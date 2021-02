'Kleine interventie' heeft gewerkt: Tijdelijke testlocatie Staphorst sluit weer de deuren

De tijdelijke testlocatie in Staphorst sluit vandaag de deuren. Die was nodig, omdat het aantal coronabesmettingen in de gemeente in de laatste weken van 2020 en de eerste weken van 2021 vaak hoger was dan in de rest van IJsselland. Inmiddels zit Staphorst op het gemiddelde niveau van de regio. "Het heeft gewerkt, mooi", constateert burgemeester Gerrit Jan Kok.

Volgens de burgemeester ging het om een "een kleine interventie. We gaan nu terug naar normaal. Mensen kunnen naar de testlocaties in de omgeving, zoals Meppel, Zwolle en Steenwijk. En dat wordt ook gedaan."

Werken met verkoudheid

Staphorst is van oudsher een gemeente met veel grote families. "Daarnaast zijn er bedrijven waar gewerkt wordt met de handen, veel maakindustrie dus. En dat is typisch Staphorst: als je een beetje verkouden bent, dan ga je naar je werk. In dit geval kan het corona zijn en dan besmet je de anderen", legt Kok uit.

De besmettingen zijn dankzij de extra inspanningen gedaald. Toch is ervoor gekozen om de testlocatie in Staphorst nu te sluiten. "De GGD heeft overal vaste plekken. Voor Staphorst zijn extra mensen nodig en er worden ook extra kosten gedraaid. Nu gaan we terug naar normaal."

Bewustzijn

Afgelopen dinsdag zijn tijdens de persconferentie van het demissionaire kabinet extra versoepelingen aangekondigd, zoals de opening van de scholen en sporten voor jongeren. "Dat levert wel wat lucht op", denkt Kok. Of daarmee de testlocatie over enkele weken ook terug moet komen, omdat de besmettingen weer te hard oplopen? "Dat kun je nooit uitsluiten. We gaan er vanuit dat het bewustzijn er nu is. Maar het wordt spannend voor heel Nederland, en dus ook voor IJsselland."