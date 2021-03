Robotdrone 'The beast' van Saxion genomineerd voor Prins Friso ingenieursprijs

Abeje Mersha (36) is geboren in Ethiopië en houdt zich als lector bij Saxion bezig met de civiele toepassingen van drones. De levensreddende robotdrone waarvoor hij en zijn team zijn genomineerd, heeft de afschrikwekkende naam 'The beast' gekregen. Het is een drone die zo vol zit met technologie dat er levens mee gered kunnen worden.

De robotdrone is ontwikkeld voor hulpdiensten in het geval van rampen en calamiteiten. De robotdrone kan zelfstandig opstijgen, vliegen, gebouwen en andere obstakels ontwijken en landen. Op de bestemming meet de drone met sensoren zoals geur- en thermometers informatie die naar de meldkamer gestuurd wordt. Ook maakt de camera opnamen die in de meldkamer terecht komen.

Levens redden

In een stad als Enschede kan de drone binnen een paar minuten ter plekke zijn. Hierdoor kan de situatie snel ingeschat worden, waardoor hulpverleners zich beter kunnen voorbereiden. "De brandweer zegt altijd: 'elke minuut telt'. Deze robotdrone kan daarom levens redden", zegt Mersha.

De Prins Friso Ingenieursprijs is een Nederlandse onderscheiding die jaarlijks door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) wordt toegekend aan een ingenieur die zich onderscheidt in expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. De prijs, die vernoemd is naar Friso van Oranje-Nassau van Amsberg, werd in 2015 voor het eerst uitgereikt. De Prins Friso Ingenieursprijs geldt als de meest prestigieuze Nederlandse prijs voor ingenieurs. Daarnaast mag de winnaar zich een jaar lang "Ingenieur van het Jaar" noemen. Normaal gesproken is het gebruikelijk dat prinses Beatrix en prinses Mabel bij de uitreiking aanwezig zijn. In verband met corona zal dit jaar de uitreiking online plaatsvinden en zullen de prinsessen digitaal acte de présence geven.

Ik zie deze onbemande vliegende robots een onmisbare rol spelen in het verbeteren van de maatschappij, zowel in ontwikkelde als onontwikkelde landen dr. ir. Abeje Mersha

Erkenning

Abeje Mersha is vereerd met de nominatie en noemt het een erkenning voor het werk dat ze op Saxion doen. "Een hogeschool is niet alleen maar om les te krijgen, we zijn ook bezig met innovatie, samen met het bedrijfsleven en andere partners. Deze prijs is een nationaal platform voor deze vorm van onderwijs", zegt Mersha.

Abeje Mersha: "Drones gaan een significante rol spelen in ons dagelijks leven" (Foto: RTV Oost / Sander Jongsma)

Vierde industriële revolutie

En dan is er nog iets wat de bevlogen ingenieur kwijt wil. "Bij drones denken de mensen al snel aan speelgoed of aan drones die voor oorlogssituaties gemaakt zijn. Maar de drones en robots die wij hier ontwikkelen zijn civiele drones. Je kunt ze inzetten voor bijvoorbeeld landbouw of in dit geval crisissituaties", zegt Mersha.

"Of het nu vliegende robots, grondrobots of op- en onderwaterrobots zijn, ik zie deze robots een onmisbare en significante rol spelen in het verbeteren van de maatschappij. En dan denk ik aan zowel ontwikkelde als onontwikkelde landen", zegt Mersha.

Valse meldingen

Maar wat als er iets mis gaat met de software en de robotdrone veroorzaakt zelf een ongeluk? Mersha: "We hebben de drone uitvoerig getest en kunnen zeggen dat hij voor bijna 100 procent veilig is. Daarbij wil ik benadrukken dat de drone het verschil kan maken tussen leven en dood en dat de techniek bijna 100 procent veilig is. We moeten niet bang zijn voor de techniek, want het gaat vrijwel altijd goed."

Een ander voordeel van de robotdrone, dat nog niet genoemd is, gaat over het aantal valse meldingen van zogenaamde 'slimme sensoren'. "Brandmelders en bewakingssensoren geven tegenwoordig steeds vaker zelfstandig meldingen door. "Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van die meldingen van slimme sensoren vals is. Een robotdrone kan snel en efficiënt poolshoogte nemen en daarmee veel geld en tijd besparen", zegt Mersha.

Stemmen

De prijs wordt op 17 maart uitgereikt. Er is ook een publieksprijs. Stemmen kan nog tot en met 15 maart via deze link.

De andere twee genomineerden zijn David Fernandez Rivas (Enschede) van de UT en Rob Dijcker (Diepenveen) van ingenieursbureau Witteveen+Bos in Deventer. De komende twee dagen is op onze website ook over deze twee genomineerden te lezen en te zien waarom zij genomineerd zijn.