Kanaalbewoners ontevreden over stijging WOZ-waarde: huizen vol scheuren en kieren meer waard geworden

Kuiterman is een van de vele gedupeerde bewoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik. In april vorig jaar verliet hij na 17 jaar zijn geliefde plekje langs het kanaal en nam intrek in een rijtjeshuis. "Een huurhuis dat vrij stond. Het woont toch anders. Minder vrij." De oplossing is tijdelijk, maar eerlijk gezegd heeft de Vroomshoper geen idee wanneer hij terug kan keren naar het kanaal en of zijn huis is te herstellen. "Het lijkt een gebed zonder einde."

Ook bewoner Hans Foekema zag een stijging van de WOZ-waarde. Hij verstuurde in het weekend een mail aan GBTwente. "Ons huis is aan de straatstenen niet te verkopen. We zitten op zand, van binnen is het gestut en we wonen in de slaapkamer. Het huis zakt steeds verder weg. Het helt over na een kant."

PVV mist menselijke maat

PVV-fractievoorzitter Erik Veltmeijer zegt dat zijn partij verschillende telefoontjes kreeg van gedupeerden die tot hun verbazing zagen dat hun woningen veel meer waard waren geworden. Hij vindt dat de gemeente Twenterand steken heeft laten vallen en mist de menselijke maat bij de gemeente. "Ik vraag me bij dit soort dossiers af of bestuurders in staat zijn om zich te verplaatsen in de mensen zelf. Die worden iedere dag wakker in een huis dat scheuren vertoont of gestut is en die krijgen dan vervolgens een brief in de bus waarin staat dat hun woning meer waard is geworden."

Waardebepaling door GBTwente

Op de website van GBTwente staat hoe de waardebepaling tot stand komt: "Het bepalen van de WOZ-waarde van alle woningen is deels een geautomatiseerd proces. Taxateurs bij GBTwente werken daarbij met modellen. Zij vullen zo'n model met een grote hoeveelheid gegevens over de woningmarkt. Die gegevens worden daarna door de computer geanalyseerd. Zowel objectkenmerken als markgegevens spelen daarbij een rol. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld: type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging en onderhoudstoestand... Marktgegevens zijn bijvoorbeeld de verzamelde verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt."

Individuele waardebepaling

Veltmeijer vindt dat de taxatie van de woningen van de honderden gedupeerden op een andere manier had moeten worden uitgevoerd. "En als je het dan doet op de manier zoals het altijd gaat, zorg dan als gemeente dat er een brief bij zit waarin staat dat er gesprekken volgen met GBTwente om de waarde te laten corrigeren. Een van de gedupeerden zei tegen mij: ze kunnen de WOZ wel verhogen, maar niet verlagen."

Onafhankelijke schade-experts bezoeken de huizen langs het kanaal. (Foto: RTV Oost)

Een woordvoerder van de gemeente Twenterand zegt dat zo'n brief is meegestuurd in de envelop. "Bij de standaard WOZ-brief hebben we een begeleidende brief toegevoegd waarin staat dat wij weten dat het hier om een bijzondere situatie gaat. Wij adviseren iedereen om direct bezwaar aan te tekenen tegen de hoogte van de WOZ. Om het de bewoners makkelijk te maken, hebben we een concept bezwaarbrief toegevoegd. En een envelop met een antwoordnummer, zodat ze geen postzegel hoeven te plakken."

Volgens de woordvoerder is er bewust voor deze oplossing gekozen, omdat de provincie momenteel bezig is om bij alle huizen de schade op te nemen. Dat gebeurt door onafhankelijke onderzoekers. "Op grond van de taxatierapporten van deze onderzoekers willen we de WOZ-waardes aanpassen."

Schade erbij

Het huis van Kuiterman is inmiddels bezocht door zo'n schade-expert. Deze heeft zo'n 2,5 uur in zijn woning rondgelopen. "Maar na zijn komst is er nieuwe schade bijgekomen. De ramen zitten los. Misschien moet ik een nieuw onderzoek aanvragen, zodat ook deze schade wordt meegenomen."

Hans Foekema ontvangt volgende week dinsdag de schade-expert. "Ik ben benieuwd hoe het gaat."