Hengelose jongeren mogen 'legaal rellen' om frustratie over coronaregels te uiten

De jeugdagente zette het project samen met de gemeente, jongerenwerk Skilzz en kunstschool Oyfo uit Hengelo op. Aangezien de school gaat verhuizen, was er al snel een slooplocatie gevonden. Lotte nodigde jongeren uit via sociale media. "En dat zijn natuurlijk niet de jongeren die als relschoppers de boel hebben vernield. We nodigden juist de jongeren uit die na een waarschuwing van de politie naar huis zijn gegaan", vertelt ze.

Opgekropte woede

Met honkbalknuppels en hamers mochten jongeren stoelen, kasten, servies, potten en pannen kapot slaan. De bedoeling is dat de kinderen op die manier hun frustraties rondom de coronacrisis uiten, en dat lijkt te lukken. "Ze gaan helemaal los", zegt Lotte enthousiast. "En ik moedig dat alleen maar aan."

Een van de aanwezige jongeren is uitgenodigd door een vriend van hem. "Lotte had hem via Instagram uitgenodigd. Ik had een plek buiten verwacht, maar het lijkt wel een woonkamer."

In gesprek

De middag is ook een mooi moment voor Lotte om in gesprek te gaan met de jongeren. "Ik vraag ze of ze last hebben van de coronamaatregelen en opgekropte woede. Maar ook hoe ze tegen de politie aankijken en of ze zich begrepen voelen."

Hij slopen deed de jongeren goed: "Jongeren zitten veel binnen en vervelen zich, ze worden depressief. Zo houd je ze bezig met iets. Het is een soort van rellen op een legale manier!"