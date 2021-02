Tankstation in Enschede overvallen, politie start zoekactie naar dader

Tankstation in Enschede overvallen, dader is spoorloos (Foto: Dennis Bakker)

Een tankstation in Enschede is vanavond overvallen. De politie is een grote zoekactie gestart naar de dader, die op dit moment nog spoorloos is.

Het incident gebeurde aan de Burgemeester van Veenlaan in Enschede. Vorig jaar september is het tankstation ook al overvallen.

Zoekactie

De politie is met zeker vijf auto's in de buurt aan het zoeken naar de dader. Het zou gaan om een man tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij had tijdens de overval een mondkapje op en droeg een zwarte hoodie, zwarte pet en trainingsbroek met witte strepen. Ook had hij sportschoenen in een lichte kleur aan.

Meerdere fietsers, voetgangers en scooterrijders die in de buurt waren, zijn al staande gehouden door de politie. Tot nu toe zonder resultaat. Het is niet bekend of de dader wat heeft buitgemaakt.