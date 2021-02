Het vijfde elftal van SV Dalfsen mag weer trainen, op één speler na: "Ik ben te oud"

Het moet jongeren een extra uitlaatklep geven in de coronacrisis: de leeftijdgrens voor buitensporters in teamverband wordt opgerekt tot 27 jaar. En dus kan het vijfde elftal van voetbalclub SV Dalfsen weer het veld op. Op één speler na: Steve Oosterkamp is als enige van het team ouder dan 26 jaar. "Ja, ik ben te oud. Dat is flink balen", reageert Steve in onze televisie-uitzending Bij Oost | Vandaag.

Vanaf volgende week woensdag mogen jongeren tot 27 jaar weer buiten trainen, zonder de regel van 1.5 meter afstand. Het is een leeftijdsgrens die voor velen uit de lucht lijkt gegrepen, maar dat is niet zo. Eerder heeft het kabinet namelijk voor jongeren van 12 tot 27 jaar geld vrijgemaakt om ze te helpen in deze crisistijd en daarom wordt ook nu die leeftijdsgrens gehanteerd, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten.

Verdeeldheid in teams

Toch is het voor Steve een flinke domper. "Straks gaat er weer getraind worden en dan staan er 16 jongens op het veld. Maar als ik me aan de regels houd, zit ik straks thuis. Dat is natuurlijk wel balen."

Directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC*NSF was al bang voor dit soort situaties, zei hij gisteren tegen de NOS. "We hebben in de gesprekken met het ministerie van VWS aangedrongen op een leeftijdsgrens van 35 jaar. Veel teams in de oudere categorie tellen namelijk spelers jonger en ouder dan 26 jaar, maar 35 jaar bleek niet haalbaar."

Handhaving

Sportclubs en overkoepelende organisaties zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van richtlijnen en protocollen. Eén van de tafelgasten in onze televisie-uitzending heeft in ieder geval al een oplossing voor Steve. "Je lijkt net 22. Dus als je dat gewoon zegt, komt het goed", lacht ze.