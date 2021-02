Twentse clash in Almelo, PEC wil eerherstel, wie stopt Go Ahead?

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

PEC Zwolle – Heerenveen

PEC beleefde met het tumult rond het ontslag van trainer John Stegeman en de smadelijke nederlaag tegen hekkensluiter FC Emmen het dieptepunt van dit seizoen. In 2021 wonnen de Zwollenaren nog maar één keer.

Hoe hard de klap in Emmen is aangekomen moet blijken tegen Heerenveen. Voor PEC zal het eerst zaak worden om de zaak achterin gesloten te houden. De Zwollenaren kregen nu al negen wedstrijden achter elkaar minimaal één goal om de oren, de langste reeks van alle clubs in de Eredivisie.

Tijdens de laatste ontmoeting tegen Heerenveen in Zwolle (10-8-2018) benutte Mike van Duinen weliswaar twee strafschoppen, maar toch verloor PEC met 2-3.

Reza Ghoochannejhad scoorde nog nooit namens PEC tegen Heerenveen, dat deed hij wel twee keer voor Heerenveen tegen PEC.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Mike van Duinen benutte twee strafschoppen in de vorige thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (Foto: Orange Pictures)

Heracles – FC Twente

Na bijna drie jaar is de Twentse derby weer te beleven in Almelo. De laatste editie in maart 2018 won Heracles met 2-1. Adnane Tighadouini zette de Enschedeërs op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Kristoffer Peterson bezorgde een eigen goal van Adam Maher Heracles de 2-1 zege.

De laatste zege van FC Twente bij Heracles is alweer ruim zes jaar geleden, 1-4. Luc Castaignos (2x), Hakim Ziyech en Youness Mokhtar werkten een vroeg opgelopen achterstand (goal Wout Weghorst) weg.

Daarna bleef Heracles drie keer achter elkaar ongeslagen tegen FC Twente in eigen huis. Naast de al eerder genoemde zege in 2018 won Heracles in 2015 met 2-0 door doelpunten van Illias Bel Hassani en Wout Weghorst. Na dat duel werd FC Twente-trainer Alfred Schreuder ontslagen.

In 2016 eindigde het Twentse onderonsje in 1-1. Vlak voor rust vielen beide goals: Mateusz Klich maakte de 0-1, Samuel Armenteros de gelijkmaker.

De komende dagen meer aandacht op deze site voor de historie van Heracles – FC Twente. Morgen komt Flip Stapper (oud-speler van zowel FC Twente als Heracles) aan het woord. Hij blonk uit in de allereerste derby in Almelo in 1966.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Jaroslav Navratil in actie tijdens de enige thuiszege van GA Eagles op Jong PSV (Foto: Orange Pictures)

Go Ahead Eagles – Jong PSV

De opmars van Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie is indrukwekkend, maar Jong PSV kan zomaar die vervelende bananenschil worden.

De Deventer ploeg is geklommen naar de vijfde plaats en de top-drie is niet ver weg meer. Thuiswedstrijden tegen Jong PSV zijn zeker geen garantie voor drie punten, Go Ahead won nog maar één van de vier thuiswedstrijden tegen de Eindhovense talenten.

Die ene zege was in april 2019, 2-1: Richard van der Venne en Jeroen Veldmate tekenden voor de Eagles-doelpunten.

Eerder dit seizoen won Go Ahead met 2-3 bij Jong PSV. Door goals van Bradly van Hoeven, Antoine Rabillard en Erkan Eybil leek er geen vuiltje aan de lucht, maar uiteindelijk werd de zege met hangen en wurgen over de streep getrokken.

Aftrap: vrijdag 18.45 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.