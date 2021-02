Eén jaar corona: dit gebeurde er in Overijssel

27 februari 2020: eerste Nederlandse besmetting

De eerste officieel vastgestelde coronabesmetting in Nederland is een feit. Een destijds 56-jarige man uit Loon op Zand had de twijfelachtige primeur. Vlak daarvoor was hij in de Italiaanse streek Lombardije geweest, een regio waar COVID-19 hard toesloeg.

4 maart 2020: corona bereikt Overijssel

Een inwoonster van Borne is de eerste Overijsselaar bij wie het virus is vastgesteld. De destijds 54-jarige vrouw werd bedolven onder medeleven. Desondanks stelde zij haar privacy op prijs en wilde ze anoniem blijven.

6 maart 2020: eerste dode

Vanaf dan gaat het snel. Na een week is zelfs al de eerste Nederlander overleden aan corona. Op dat moment woedt het virus vooral in Noord-Brabant, waar net het carnavalsgedruis achter de rug is. Voor die provincie worden maatregelen ingevoerd. Mensen met corona gerelateerde klachten moeten thuisblijven.

16 maart 2020: slimme lockdown

Een paar dagen eerder werd al aangekondigd dat evenementen met meer dan honderd bezoekers niet doorgaan. Nu gaat Nederland het strenger aanpakken; het land gaat in een slimme lockdown.

De anderhalvemeterregel wordt ingevoerd, de horeca moet sluiten net als de scholen, kinderopvanglocaties, sportclubs, theaters, bioscopen en musea.

Er wordt massaal gehamsterd, in de hoop de lockdown goed door te komen. Ook in Zwolle:

17 maart 2020: eerste Overijsselse coronadode

Een 81-jarige vrouw uit Ootmarsum is de eerste Overijsselaar bij wie is vastgesteld dat ze door het virus is overleden. Bronnen wisten RTV Oost te vertellen dat de vrouw al weken niet meer buiten was geweest en behalve ouderdomsklachten 'niet echt ziek' was toen ze in het MST in Enschede werd opgenomen.

Op diezelfde dag stonden we om acht uur 's avonds massaal buiten om zorgpersoneel en andere vitale beroepen een hart onder de riem te steken met een drie minuten durend applaus.

In de daaropvolgende periode schieten de ludieke en hartverwarmende acties als paddenstoelen uit de grond. Zo organiseert een sportschool online trainingen zodat iedereen kan blijven sporten, wordt er volop gestoepkrijt om te laten zien dat we omkijken naar een ander en branden we gelijktijdig een kaarsje voor de coronaslachtoffers.

25 maart 2020: Hasselt hard geraakt

Hasselt is plotseling regionaal én landelijk in het nieuws. En dat vanwege de opvallend hoge coronacijfers in de stad. Relatief gezien sloeg het virus flink om zich heen in de gemeente Zwartewaterland. Burgemeester Eddy Bilder sprak over "een slechte droom".

24 april 2020: Twentse campings (deels) open

De campings en vakantieparken in Twente mogen deels weer open. De Veiligheidsregio Twente besloot eind maart dat deze gesloten moesten blijven, om verspreiding van het virus te voorkomen. Daarmee week Twente af van de rest van Nederland.

De dalende coronacijfers geven ons weer wat lucht in de zomer. Vooral omdat de maatregelen in mei en juni wat zijn versoepeld. Zo kunnen we weer het terras op, mogen we weer meer mensen zien, mogen de kinderen weer naar school en kunnen we weer de sportscholen in. Allemaal onder voorwaarden.

1 juni 2020: Overijsselse testlocaties

De GGD opende op 1 juni vier testraten in het gebied IJsselland en een dag later twee locaties in Twente. Dat moest de eerste stap zijn om te voldoen aan het credo van minister Hugo de Jonge: "Testen, testen, testen".

17 augustus 2020: CoronaMelder

De app CoronaMelder is actief in Overijssel. Via de app, die deels in Twente is ontwikkeld, kun je zien of je langere tijd in de buurt ben geweest met iemand die corona heeft.

Als we richting het einde van de zomer gaan, neemt het aantal positieve coronatesten ook weer toe. Ook blijkt dat veel Overijsselaars meer dan een half uur moeten rijden voor een test.

Twentenaar Henri ter Hofte werkte mee aan de ontwikkeling van de CoronaMelder (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

10 september 2020: bizarre wachttijden coronatest

Het leeuwendeel van de bevolking lijkt gehoor te hebben gegeven aan de oproep van minister De Jonge om jezelf te laten testen bij klachten die op corona kunnen duiden. Online én telefonisch een afspraak inplannen is onmogelijk en als je een medewerker te spreken krijgt, is alleen een locatie aan de andere kant van het land beschikbaar.

In korte tijd is er in het callcenter maximaal opgeschaald en daar zijn ook flinke fouten bij gemaakt. Zo werd in diezelfde week bekend dat er een datalek in het callcenter zat.

5 oktober 2020: flinke stijging Overijsselse besmettingen

Net als in de rest van Nederland stijgt het aantal positieve testen ook in Overijssel. Zo steeg de signaalwaarde in Twente naar 39,6 en in IJsselland naar 22,8. Normaliter gaan bij een waarde van 7 de alarmbellen al af.

14 oktober 2020: opnamestop ZGT

De ZGT last een tijdelijke opnamestop voor niet-coronapatiënten in. Dat om de golf aan coronapatiënten aan te kunnen. De spoedeisende hulp, poliklinische zorg en de oncologische zorg bleven wel open. De opnamestop duurde in totaal drie dagen.

In oktober voerde ZGT een tijdelijke opnamestop in (Foto: RTV Oost)

1 december 2020: landelijke mondkapjesplicht

Het was een lange tijd een discussie: wel of geen mondkapje in openbare ruimtes? Daar maakte het kabinet per 1 december een einde aan. De mondkapjesplicht werd namelijk ingevoerd. 84 procent van de Overijsselaars zei zich aan die maatregel te gaan houden.

15 december 2020: harde lockdown

Een nog strengere lockdown dan die we in het voorjaar hebben meegemaakt. Een zogenaamde harde lockdown. Sportclubs, horeca, niet-essentiële winkels en scholen moeten de deuren gesloten houden voor bezoekers.

Vlak voor de invoering van de harde lockdown deden we nog snel kerstinkopen:

Thuis mag je twee bezoekers per dag ontvangen. Kerst is daar een uitzondering op, dan zijn drie gasten toegestaan.

6 januari 2021: eerste vaccinaties in Overijssel

Er is begonnen met het vaccineren van ziekenhuispersoneel. Het gaat om het Isala Ziekenhuis in Zwolle, het Deventer Ziekenhuis en het MST in Enschede. De overige ziekenhuizen zijn een dag later begonnen.

23 januari 2021: avondklok en één bezoeker

De veelbesproken avondklok is eind januari dan toch ingevoerd. Ook mag je nog maar één bezoeker per dag ontvangen. Inmiddels zijn deze maatregelen, evenals de lockdown zelf, verlengd tot 15 maart 2021.