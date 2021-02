Estafettestakingen metaalsector gaan door: ditmaal leggen Bosch en Trivium werk neer

Behalve bij Bosch en Trivium leggen ook medewerkers van Arubis in Zutphen hun werk neer. Eerder waren er al stakingen bij onder meer Scania in Zwolle. Agnes van der Schuur, bestuurder FNV Metaal: "De estafettestakingen gaan volgende week alweer de zevende week in, maar voor ons gevoel beginnen we pas. De mensen in de sector zijn erg gemotiveerd om te strijden voor een eerlijke en moderne cao."

Geen akkoord

De vakbonden en werkgevers zijn sinds september in gesprek over een nieuwe cao, tot nog toe zonder succes. De vakbonden gaan niet akkoord met de door werkgevers aangeboden loonsverhoging van 2,25 procent over twee jaar. Nicole Engmann, bestuurder CNV Vakmensen: "Werknemers hebben ook in deze bijzondere tijd recht op een goede cao met een eerlijke loonsverhoging en aandacht voor duurzame inzetbaarheid. De doorsnee-resultaten in de sector billijken ook zo'n arbeidsvoorwaardenpakket."

Naast loon is er ook geen overeenstemming over maatregelen voor een betere werk-privébalans en voor eerder stoppen met werken. FNV en CNV willen ook meer zekerheid voor flexwerkers, bijvoorbeeld door ze na een jaar een vast contract te geven. En voor jongeren willen de vakbonden dat de salarisschaal op leeftijd verdwijnt.