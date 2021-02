Metaalsector legt werk in Deventer neer: "Er moet een beter perspectief komen voor jonge mensen"

Het is de zesde week dat er gestaakt wordt voor deze nieuwe cao. Behalve bij Bosch en Trivium leggen ook medewerkers van Arubis in Zutphen hun werk neer. In totaal staken 150 medewerkers. Eerder waren er al stakingen bij onder meer Scania in Zwolle.

De werkgevers hebben voor de nieuwe cao een loonsverhoging geboden van 2,25 procent over twee jaar. De stakers willen minstens een verhoging van 5 procent. "Daarnaast willen we meer zekerheid voor flexwerkers en willen we regelen dat werknemers eerder met pensioen kunnen", zegt staker en kaderlid Paul Zoerink.

Zo staakten de werknemers uit de metaalsector vandaag:

'Jongeren moeten vakman willen worden'

Zoerink is een ervaren kracht. Hij nadert de pensioengerechtigde leeftijd en ziet dat het er ook voor jonge medewerkers steeds somberder uit gaat zien. "De instroom vanuit de opleiding moet beter. Wij moeten vervangen worden. Over vijf jaar moet er iemand klaarstaan om mij te vervangen."

Dat lukt volgens Zoerink alleen met goede voorwaarden. "Zij moeten het beeld hebben dat er voor hen een toekomst ligt in deze industrie. Je moet ze perspectief geven op een goede baan. Ze moeten hun hypotheek kunnen betalen met een baan in deze sector. Met die zekerheid willen jongeren echt wel een vakman worden."

'Werkgevers luisteren niet'

Toch lijkt de cao die de FNV en CNV wensen, nog ver weg. Er zijn inmiddels al zes weken aan stakingen nodig en ook de zevende week gaat er komen. "De werkgevers zijn heel erg stil en doen alsof ze er niks aan kunnen doen. De werknemers hebben volgens hen veel te hoge eisen. Daar ben ik het totaal niet mee eens", vervolgt Zoerink.

"Natuurlijk moet er onderhandeld worden, maar we willen de waardering die we verdienen."