Mishandelde deurwaarder: failliete transportondernemer Dennis D. gaat in cassatie

De failliete transportondernemer Dennis D. en zijn echtgenote uit Nieuwleusen gaan in cassatie tegen het vonnis van het gerechtshof. Het duo kreeg twee weken geleden in hoger beroep een lagere straf, maar is het niet eens met het arrest en vecht dit nu aan bij de Hoge Raad.

Het stel stond begin februari terecht voor het anderhalf uur lang vasthouden van een deurwaarder, waarbij het slachtoffer tientallen malen met een stalen buis werd geslagen. Ook stond het echtpaar terecht voor het met de dood bedreigen van hun eigen advocaat, die hen juridisch bijstond in een andere procedure.

Lagere straf

In hoger beroep legde het gerechtshof een lagere straf op. Waren de twee in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar celstraf, het Hof veroordeelde hen tot drie, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De twee leggen zicht er echter niet bij neer en willen hun casus nu laten toetsen door de Hoge Raad. Dit hoogste rechtscollege behandelt de zaak overigens niet opnieuw inhoudelijk, maar beoordeelt eigenlijk alleen of een lagere rechter het recht wel op de juiste wijze heeft toegepast en of daarbij de juiste procedures zijn gevolgd.

Cassatieadvocaat Rob Baumgardt bevestigt dat er cassatie is aangetekend, maar zegt hier inhoudelijk nog niets over te kunnen zeggen: "Ik ben nog in afwachting van de stukken en moet die eerst bestuderen."

Schadeclaims

De zaak rond Dennis D. kwam aan het rollen toen hij zijn chauffeurs via een simpel A4'tje te verstaan had gegeven dat hij zijn bedrijf zou opdoeken. Daarop raakte hij in conflict met vakbonden en het pensioenfonds, die hem voor de rechter sleepten. D. werd veroordeeld tot het betalen van torenhoge schadeclaims. Toen in de nasleep daarvan de deurwaarder bij hem op de stoep verscheen, kwam het tot de mishandeling waarvoor de ondernemer en zijn vrouw tot in hoger beroep zijn veroordeeld.

Een cassatieprocedure is tijdrovend en kan twee jaar of meer duren. In de tussentijd blijven de transporteur en zijn vrouw vastzitten.

De transporteur is overigens intussen zowel zakelijk als privé failliet verklaard.